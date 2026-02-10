Inicio Series y películas Prime Video
La película australiana de suspenso que arrasa en Prime Video y nadie quiere perderse

La película cuenta una historia atrapante y profundamente oscura, construida a partir de una tensión constante que va en aumento. Está disponible en Prime Video

Paula García
Por Paula García [email protected]
La actriz Hassie Harrison protagoniza la película.

En esta ocasión, traemos como recomendación un thriller de terror y supervivencia que se estrenó en 2025 dirigida por Sean Byrne y escrita por Nick Lepard. El título en cuestión se llama Animales peligrosos (Dangerous Animals) y se encuentra en el top de las películas más vistas en Prime Video Argentina, según Flix Patrol.

lo mas visto en Prime Video
Lo más visto en Prime Video, según Flix Patrol.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Tras ser secuestrada por un asesino obsesionado con los tiburones, Zephyr deberá elegir entre luchar por su vida o convertirse en la próxima carnada", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

La protagonista de la película es Zephyr, una rubia estadounidense experta en surf a la que, luego de surcar imponentes olas, vemos disfrutar de una noche de pasión junto a un joven local llamado Moses. Quedan en reencontrarse junto al mar, pero ella es raptada por Tucker y de allí a un barco en cuestión, donde el hombre disfruta registrando los descuartizamientos de los tiburones con su cámara VHS.

animales peligrosos
La película es una coproducción entre Estados Unidos y Australia.

Zephyr se despierta encadenada a una cama en una habitación donde Heather, otra muchacha también se encuentra retenida. Arriba del barco, se muestra a Tucker manteniendo a las jóvenes cautivas en su bote. Zephyr descubre que le ha hecho esto a otras mujeres y no logra forzar sus esposas. Pronto, Moses descubre los gritos de la joven así que se entromete en el barco para ayudarla, pero Tucker lo captura. Ahora los dos deberán arreglarse para escapar del horror.

Tráiler de Animales peligrosos

Embed - ANIMALES PELIGROSOS Tráiler Español Latino (2025)

Reparto

  • Hassie Harrison es Zephyr.
  • Jai Courtney como Tucker.
  • Josh Heuston interpreta a Moisés.
  • Ella Newton como Heather.
  • Liam Greinke es Greg.

