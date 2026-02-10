La película australiana de suspenso que arrasa en Prime Video y nadie quiere perderse

La protagonista de la película es Zephyr, una rubia estadounidense experta en surf a la que, luego de surcar imponentes olas, vemos disfrutar de una noche de pasión junto a un joven local llamado Moses. Quedan en reencontrarse junto al mar, pero ella es raptada por Tucker y de allí a un barco en cuestión, donde el hombre disfruta registrando los descuartizamientos de los tiburones con su cámara VHS.

animales peligrosos La película es una coproducción entre Estados Unidos y Australia.

Zephyr se despierta encadenada a una cama en una habitación donde Heather, otra muchacha también se encuentra retenida. Arriba del barco, se muestra a Tucker manteniendo a las jóvenes cautivas en su bote. Zephyr descubre que le ha hecho esto a otras mujeres y no logra forzar sus esposas. Pronto, Moses descubre los gritos de la joven así que se entromete en el barco para ayudarla, pero Tucker lo captura. Ahora los dos deberán arreglarse para escapar del horror.

