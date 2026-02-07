Prime Video y la miniserie británica de 6 episodios que te hará desvelarte

sophie turner serie La miniserie de Prime Video combina drama, suspenso y acción.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Dinámica serie de suspenso sobre el atraco del siglo. Un típico día en Lochmill Capital da un vuelco cuando Zara y Luke deben ejecutar las instrucciones de los ladrones armados que entraron al edificio. El detective Rhys tiene muchos conflictos y poco tiempo para averiguar quién robó 4000 millones de libras de un fondo de pensiones y por qué" revela Prime Video.

El primer episodio muestra como un grupo de ladrones profesionales entra a Lochmill Capital y somete a Zara y a sus colegas a punta de pistola para tratar de cometer el atraco del siglo. Los malvivientes logran robarse cuatro mil millones de libras en pensiones, por lo que la policía comienza una investigación exhaustiva para encontrar a los delincuentes y el dinero faltante.

steal Los empleados de Lochmill Capital se ven obligados a colaborar con el grupo de ladrones.

Sin embargo, la investigación no será fácil ya que los empleados sienten muchísima presión y se desmoronan luego del robo. Mientras tanto, el detective Rhys también sufre algunos conflictos ya que su adicción al juego complica su objetividad. La miniserie combina el suspenso de un atraco con drama personal, donde los intereses ocultos y las motivaciones ambiguas agregan capas de complejidad a la trama.

Tráiler

Embed - El Robo | Tráiler | Prime Video

Reparto