Los espectadores que acceden a la suscripción de Prime Video tienen la posibilidad de ver un extenso catálogo de series y películas originales. En esta oportunidad, exploramos un título para los que disfrutan de los thrillers de suspenso y drama que te invitan a sentarte en el sofá y hacer una maratón de episodios.
Prime Video y la miniserie británica de 6 episodios que te hará desvelarte
La serie se estrenó en Prime Video a finales de enero y está ganando tracción en rankings de audiencia estos días
La miniserie en cuestión se llama El Robo (Steal) y se estrenó los últimos días de enero en Prime Video. Ahora, se posiciona entre los títulos más vistos del mundo, según el sitio de análisis Flix Patrol. Tiene solo seis episodios y cuenta una historia de suspenso y crimen que se vuelve adictiva.
La producción marca el regreso de Sophie Turner al género dramático, tras su participación en Game of Thrones y The Staircase. A continuación, te contamos de qué va la trama y por qué deberías agregarla a tu lista de favoritos.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Dinámica serie de suspenso sobre el atraco del siglo. Un típico día en Lochmill Capital da un vuelco cuando Zara y Luke deben ejecutar las instrucciones de los ladrones armados que entraron al edificio. El detective Rhys tiene muchos conflictos y poco tiempo para averiguar quién robó 4000 millones de libras de un fondo de pensiones y por qué" revela Prime Video.
El primer episodio muestra como un grupo de ladrones profesionales entra a Lochmill Capital y somete a Zara y a sus colegas a punta de pistola para tratar de cometer el atraco del siglo. Los malvivientes logran robarse cuatro mil millones de libras en pensiones, por lo que la policía comienza una investigación exhaustiva para encontrar a los delincuentes y el dinero faltante.
Sin embargo, la investigación no será fácil ya que los empleados sienten muchísima presión y se desmoronan luego del robo. Mientras tanto, el detective Rhys también sufre algunos conflictos ya que su adicción al juego complica su objetividad. La miniserie combina el suspenso de un atraco con drama personal, donde los intereses ocultos y las motivaciones ambiguas agregan capas de complejidad a la trama.
Tráiler
Reparto
- Sophie Turner como Zara Dunne.
- Jacob Fortune-Lloyd es el inspector jefe Demetrius 'Rhys' Covaci.
- Archie Madekwe interpreta a Luke Selborn.
- Jonathan Slinger como Londres.