Prime Video tiene series, películas y documentales para satisfacer todos los gustos. En esta oportunidad, traemos como recomendación una comedia romántica que se estrenó en 2023 y ahora se posiciona como el film de drama más visto en Prime Video.
Es la película más vista de Prime Video y te mantendrá pegado en el sofá durante 104 minutos
Ron Perlman protagoniza este thriller de acción, crimen y drama, que fue agregado recientemente a Prime Video
La película en cuestión se llama The Baker y es un thriller criminal de drama bajo la dirección de Jonathan Sobol, con un guion de Paolo Mancini y Thomas Michael. Es protagonizado por Ron Perlman, actor reconocido por sus interpretaciones en Hellboy, Sons of Anarchy y La bella y la bestia.
Es ideal para quienes disfrutan de una buena historia de suspenso, drama y acción. A continuación, te contamos de qué trata The Baker, que fue recientemente añadida a Prime Video.
Prime Video: ¿De qué trata la película?
"Un tranquilo y serio panadero con un tumultuoso pasado se ve obligado a abandonar su exilio autoimpuesto cuando su hijo desaparece en busca de una turbia oportunidad de negocios. Forzado a regresar a la vida que creía haber dejado atrás, el panadero debe hacer todo lo posible para encontrar a su hijo y proteger a la nieta que nunca supo que existía de los sicarios de la mafia", revela Prime Video.
Tras presenciar un enfrentamiento mortal entre delincuentes, Peter se hace con un gran alijo de droga. Decide entonces poner pies en polvorosa y se va de viaje con su pequeña hija Delphi para emprender una nueva vida. Antes, para en casa de su padre, Pappi, un hombre solitario que vive y trabaja en una panadería apartada, y le pide que cuide de su nieta durante un día, mientras él intenta “deshacerse” lucrativamente del cargamento.
El abuelo y la nieta no se conocen y ninguno es demasiado sociable, por lo que les cuesta conectar. En ese momento, Peter cae en manos de los mafiosos que mueven la droga, y que son capaces de desatar una tormenta en un abrir y cerrar de ojos, sembrando cadáveres en su camino. A partir de allí, el panadero decide hacer todo lo posible por buscar a su hijo y proteger a su nieta.
Tráiler
Reparto
- Ron Perlman es Pappi.
- Harvey Keitel como Merchant.
- Elias Koteas interpreta a Vic.
- Emma Ho como Delfi.
- Joel David Moore es Peter.