Dakota Johnson es una grata sorpresa con la comedia negra más vista del 2025

Dakota Johnson es una grata sorpresa y una de las grandes revelaciones con la comedia negra más vista del 2025. Una cinta cargada de ironías sobre el amor, se trata de Amores compartidos y Prime Video la tiene en su inventario.
Cuando su esposa Ashley le pide el divorcio, Carey recurre a sus amigos en busca de apoyo, solo para descubrir que el secreto de su felicidad es un matrimonio abierto; eso es, hasta que Carey cruza la línea y arroja todas sus relaciones al caos.
Con un tono de comedia romántica negra, la película explora nuevas masculinidades, la apertura sexual y, sobre todo, las emociones y vulnerabilidades que las acompañan.
Entre diálogos filosos, momentos de humor físico y verbal, y situaciones cargadas de ironía, Amores compartidos nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad, los celos, la paternidad y la fragilidad de los acuerdos en pareja.
Prime Video: de qué trata la película Amores compartidos
En la película Amores compartidos, todo comienza cuando Carey y Ashley terminan su relación. Buscando consuelo, Carey acude a casa de su mejor amigo Paul, quien junto a su esposa Julie le confiesa que el secreto de su matrimonio es tener una relación abierta, en la que ambos pueden salir con otras personas y mantener encuentros sexuales.
La situación se complica cuando Carey y Julie deciden llevar esa “apertura” un paso más allá y comienzan a involucrarse íntimamente. Pero cuando Paul descubre lo ocurrido, su reacción no es la que habían acordado, desatando una tormenta emocional en este triángulo amoroso.
Mientras tanto, Ashley sigue saliendo con otros hombres y convive bajo el mismo techo con Carey, quien de forma casi obsesiva se hace amigo de las exparejas de ella.
Entre enredos, confrontaciones y verdades incómodas, la historia nos muestra cómo, incluso con acuerdos claros, las emociones y los vínculos que surgen en las relaciones humanas complican cualquier arreglo previo.
Prime Video: elenco de la película Amores compartidos
- Kyle Marvin
- Dakota Johnson
- Adria Arjona
- Michel Angelo Covino