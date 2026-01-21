Prime Video: la exitosa serie de 8 capítulos de Estados Unidos ideal para verla de un tirón

Pero la mujer que abre la puerta no es una madre que ella reconozca. No es la niñera. No tiene a Milo. Y así comienza la peor pesadilla de todo padre.

Prime Video: de qué trata la serie Todo por su culpa

La historia comienza cuando Marissa Irvine (Sarah Snook) llega a recoger a su hijo Milo, de cinco años, después de una supuesta tarde de juegos. Todo parece normal… hasta que la mujer que abre la puerta es una completa desconocida. No conoce a Milo, no había ninguna cita y, de pronto, el niño ha desaparecido.

No tiene a Milo y nunca ha oído hablar de él... A medida que la peor pesadilla de todo padre comienza a revelarse, nuevas preguntas conducen a profundos secretos, revelando grietas en el mundo aparentemente perfecto de Irvine hasta que todo queda hecho añicos.

A partir de ese momento, Todo por su culpa despliega una investigación que va mucho más allá de encontrar a un niño perdido. Ambientada en una comunidad acomodada de Chicago, la serie destapa secretos incómodos, tensiones de clase, dinámicas familiares rotas y, sobre todo, una pregunta brutal: ¿por qué cuando algo sale mal, la culpa siempre parece caer sobre las madres?

Prime Video: reparto de la serie Todo por su culpa

Sarah Snook

Michael Peña

Dakota Fannig

Tráiler de la serie Todo por su culpa