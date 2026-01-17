Inicio Series y películas Prime Video
Prime Video: la película de ciencia ficción y suspenso que resulta un viaje a los confines de la mente

Se trata de un thriller disponible en Prime Video protagonizado por Casey Affleck y Laurence Fishburne. Son 108 minutos de puro drama, suspenso y acción

Paula García
Por Paula García [email protected]
Casey Affleck protagoniza la película.

Prime Video es el servicio de streaming de Amazon que ofrece series, películas, documentales y eventos en vivo para todos los gustos. Desde thrillers psicológicos, pasando por comedias románticas, hasta títulos de ciencia ficción, drama y terror. En esta ocación, traemos como recomendación una película que no te dejará despegarte de la pantalla.

La película en cuestión es Misión Titán (Slingshot), un thriller que se estrenó en 2024, dirigido por Mikael Håfström con un guion de R. Scott Adams y Nathan Parker, conocido por Moon. Se inscribe en la tradición de ciencia ficción psicológica y relata una historia verdaderamente atrapante.

El reparto incluye al ganador del Oscar Casey Affleck, que interpreta a un astronauta en una peligrosa misión a Titán, la luna de Saturno. Lo acompañan Laurence Fishburne, una figura renombrada en el género, y Emily Beecham, la actriz galardonada en Cannes.

Misión Titan es un thriller de ciencia ficción. Laurence Fishburne es uno de los protagonistas.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Con Casey Affleck. Un astronauta lucha por mantener el control de la realidad a bordo de una misión posiblemente fatal hacia la luna de Saturno, Titán", revela la descripción de Prime Video.

La trama sigue a un grupo de astronautas que se embarca en la Odyssey 1, una misión que se dirige a la luna Titán con la promesa de descubrimientos científicos. Sin embargo, un fallo técnico transforma la nave en un laberinto mental del que parece imposible escapar.

A partir de ese momento, la misión se convierte en un peligroso juego de percepciones con alucinaciones que distorsionan la realidad y sospechas de sabotaje que generan tensión entre la tripulación. Además, pone las mentes de los personajes al límite, ya que les resulta difícil entender si el enemigo es externo o es si habita en cada uno.

mision titan
Una vez que comiences a ver esta pel&iacute;cula no podr&aacute;s despegarte de la pantalla.

Una vez que comiences a ver esta película no podrás despegarte de la pantalla.

Con una duración de 108 minutos, la película sumerge a los espectadores en una atmósfera incómoda, con silencios, ruidos mecánicos, desesperación y tranquilidad. Misión Titán es una mezcla de la tensión de Gravedad, el desasosiego de Moon y la exploración emocional de Interestellar.

Tráiler de la película

Reparto

  • Casey Affleck
  • Laurence Fishburne
  • Emily Beecham
  • Tomer Capone
  • David Morrissey
  • Charlotta Lövgren
  • Mark Ebulué
  • Nikolett Barabas
  • Ágota Dunai
  • Nahna James

