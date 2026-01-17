Prime Video: la película de ciencia ficción y suspenso que resulta un viaje a los confines de la mente

mision titan pelicula Misión Titan es un thriller de ciencia ficción. Laurence Fishburne es uno de los protagonistas.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Con Casey Affleck. Un astronauta lucha por mantener el control de la realidad a bordo de una misión posiblemente fatal hacia la luna de Saturno, Titán", revela la descripción de Prime Video.

La trama sigue a un grupo de astronautas que se embarca en la Odyssey 1, una misión que se dirige a la luna Titán con la promesa de descubrimientos científicos. Sin embargo, un fallo técnico transforma la nave en un laberinto mental del que parece imposible escapar.

A partir de ese momento, la misión se convierte en un peligroso juego de percepciones con alucinaciones que distorsionan la realidad y sospechas de sabotaje que generan tensión entre la tripulación. Además, pone las mentes de los personajes al límite, ya que les resulta difícil entender si el enemigo es externo o es si habita en cada uno.

mision titan Una vez que comiences a ver esta película no podrás despegarte de la pantalla.

Con una duración de 108 minutos, la película sumerge a los espectadores en una atmósfera incómoda, con silencios, ruidos mecánicos, desesperación y tranquilidad. Misión Titán es una mezcla de la tensión de Gravedad, el desasosiego de Moon y la exploración emocional de Interestellar.

Tráiler de la película

Embed - DESTINO: TITÁN - TRÁILER OFICIAL ESPAÑOL

Reparto