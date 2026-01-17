Prime Video es el servicio de streaming de Amazon que ofrece series, películas, documentales y eventos en vivo para todos los gustos. Desde thrillers psicológicos, pasando por comedias románticas, hasta títulos de ciencia ficción, drama y terror. En esta ocación, traemos como recomendación una película que no te dejará despegarte de la pantalla.
Prime Video: la película de ciencia ficción y suspenso que resulta un viaje a los confines de la mente
Se trata de un thriller disponible en Prime Video protagonizado por Casey Affleck y Laurence Fishburne. Son 108 minutos de puro drama, suspenso y acción
La película en cuestión es Misión Titán (Slingshot), un thriller que se estrenó en 2024, dirigido por Mikael Håfström con un guion de R. Scott Adams y Nathan Parker, conocido por Moon. Se inscribe en la tradición de ciencia ficción psicológica y relata una historia verdaderamente atrapante.
El reparto incluye al ganador del Oscar Casey Affleck, que interpreta a un astronauta en una peligrosa misión a Titán, la luna de Saturno. Lo acompañan Laurence Fishburne, una figura renombrada en el género, y Emily Beecham, la actriz galardonada en Cannes.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Con Casey Affleck. Un astronauta lucha por mantener el control de la realidad a bordo de una misión posiblemente fatal hacia la luna de Saturno, Titán", revela la descripción de Prime Video.
La trama sigue a un grupo de astronautas que se embarca en la Odyssey 1, una misión que se dirige a la luna Titán con la promesa de descubrimientos científicos. Sin embargo, un fallo técnico transforma la nave en un laberinto mental del que parece imposible escapar.
A partir de ese momento, la misión se convierte en un peligroso juego de percepciones con alucinaciones que distorsionan la realidad y sospechas de sabotaje que generan tensión entre la tripulación. Además, pone las mentes de los personajes al límite, ya que les resulta difícil entender si el enemigo es externo o es si habita en cada uno.
Con una duración de 108 minutos, la película sumerge a los espectadores en una atmósfera incómoda, con silencios, ruidos mecánicos, desesperación y tranquilidad. Misión Titán es una mezcla de la tensión de Gravedad, el desasosiego de Moon y la exploración emocional de Interestellar.
Tráiler de la película
Reparto
- Casey Affleck
- Laurence Fishburne
- Emily Beecham
- Tomer Capone
- David Morrissey
- Charlotta Lövgren
- Mark Ebulué
- Nikolett Barabas
- Ágota Dunai
- Nahna James