Tiene 12 episodios, está en Prime Video y es una de las series coreanas más vista del momento

¿De qué trata la serie?

"A los veintitantos, Lee Kyeong-do y Seo Ji-woo se separan por segunda vez después de una apasionada relación. Diez años después, se reencuentran como el reportero que cubre un escándalo de adulterio y la esposa del hombre involucrado en este. A punto de cumplir cuarenta, su juventud quedó atrás, pero su amor continúa vivo. Kyungdo intenta probarle a Seo Ji-woo y a sí mismo que todavía la ama", revela Prime Video.

Lee Gyeong-do y Seo Ji-woo han tenido tiempo para vivir juntos dos apasionados romances primero a los 20 y luego a los 28 años, seguidos de sendas dolorosas rupturas. Una década más tarde, se reencuentran en una inesperada situación: él como periodista, subdirector de la sección de entretenimiento del diario Dongwoon Ilbo, que cubre un escándalo de infidelidad, y ella como la mujer del protagonista de dicho escándalo.

surely tomorrow Dos personas vivieron un apasionado romance y se encuentran después de una década.

Cuando ella se libera de su marido, visita por primera vez el periódico Dongwoon Ilbo, que le brindó una ayuda crucial en su divorcio, y se reencuentra con su primer amor. Al volver a verse, ya en la treintena, su amor sigue vivo a pesar del tiempo pasado.

