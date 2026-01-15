Prime Video estrena todas las semanas titulos nuevos o incluso agrega a la biblioteca clásicos del cine que son imperdibles. En esta oportunidad, exploramos una serie de 12 episodios grabada y producida en Corea del Sur que lanzó el primer episodio el 6 de diciembre de 2026 y el último salió a la luz el 11 de enero de 2026.
Tiene 12 episodios, está en Prime Video y es una de las series coreanas más vista del momento
Este drama coreano romántico estrenó su último episodio el 11 de enero en Prime Video. Cuenta una historia atrapante que no te dejará despegarte de la pantalla
La serie en cuestión se llama Surely Tomorrow (Tal vez mañana), un drama romántico de doce capítulos escrito por Yoo Young-ah, y dirigido por Im Hyun-wook con un guion de Yoo Young-ah. Esta ficción se ha posicionado en el ranking de los programas más vistos a nivel mundial.
Según Flix Patrol, Surely Tomorrow está ubicado en el puesto ocho, por lo que es la segunda serie coreana más vista del momento, la primera es Spring Fever.
¿De qué trata la serie?
"A los veintitantos, Lee Kyeong-do y Seo Ji-woo se separan por segunda vez después de una apasionada relación. Diez años después, se reencuentran como el reportero que cubre un escándalo de adulterio y la esposa del hombre involucrado en este. A punto de cumplir cuarenta, su juventud quedó atrás, pero su amor continúa vivo. Kyungdo intenta probarle a Seo Ji-woo y a sí mismo que todavía la ama", revela Prime Video.
Lee Gyeong-do y Seo Ji-woo han tenido tiempo para vivir juntos dos apasionados romances primero a los 20 y luego a los 28 años, seguidos de sendas dolorosas rupturas. Una década más tarde, se reencuentran en una inesperada situación: él como periodista, subdirector de la sección de entretenimiento del diario Dongwoon Ilbo, que cubre un escándalo de infidelidad, y ella como la mujer del protagonista de dicho escándalo.
Cuando ella se libera de su marido, visita por primera vez el periódico Dongwoon Ilbo, que le brindó una ayuda crucial en su divorcio, y se reencuentra con su primer amor. Al volver a verse, ya en la treintena, su amor sigue vivo a pesar del tiempo pasado.
Reparto
- Park Seo-jun
- Won Ji-an
- Lee Zoo-young
- Kang Ki-doong
- Cho Min-kook
- Kim Woo-hyung
- Kim Me-kyung