Desde que triunfó Parásitos en los Premios Oscar de 2020, las series y películas de Corea del sur se han puesto de moda. Los juegos del calamar, La reina de las lágrimas y El legado, son algunas opciones que pertenecen a este género. A continuación, exploramos un k-drama que se acaba de estrenar en Prime Video y promete ser un éxito.
Prime Video: la serie coreana que recién se estrena y es una de las mejores de la plataforma
Esta serie k-drama de 12 episodios es del director de Cásate con mi esposo. Todas las semanas estrena un nuevo capítulo
El título en cuestión es Fiebre de primavera (Seupeuring Pibeo) es una serie que mezcla romance, drama, comedia coreana y segundas oportunidades. Dirigida por Park Won-gook, el mismo realizador detrás de la exitosa Cásate con mi esposo.
El lunes 5 de enero se estrenó el primer episodio, y cada semana se estrenará uno nuevo. A veces los lunes, a veces los martes, hasta completar la historia el 10 de febrero con el capítulo final.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Fiebre de primavera: el cansancio que, a menudo, se siente en esa época. Yoon Bom, una profesora de corazón frío, llega a una pequeña escuela rural y poco a poco vuelve a encontrar la alegría gracias a la calidez de Sun Jae-gyu", revela Prime Video.
Una profesora escribe con decisión en la pizarra mientras otra mujer irrumpe y le abofetea. Ese sueño, que se repite todas las noches e introduce a Yoon Bom, la protagonista de la serie. Desde ese momento, el k-drama se define como una mezcla entre lo cotidiano y lo inquietante.
La historia se sitúa en Sinsu, un pueblo donde Bom, antigua docente en Seúl, trata de recomponer su vida mientras enseña ética en un instituto local. Park vuelve a trabajar con un ritmo pausado, evitando el dramatismo excesivo y centrando la atención en los vínculos que se forman dentro de una comunidad pequeña.
La propuesta combina elementos de comedia romántica y drama con un enfoque en los cambios que produce la convivencia. En lugar de mostrar giros inesperados, el director construye una historia que avanza mediante los silencios, los rumores y las tensiones entre quienes se observan desde la desconfianza.
Yoon Bom aparece como una mujer decidida a aislarse, se viste y tiene una actitud distante para protegerse de un pasado del que apenas se dan pistas. En Sinsu, todo el mundo opina sobre ella sin conocerla, y su silencio alimenta los rumores. La trama se activa con la llegada de Seon Jae-gyu, interpretado por Ahn Bo-hyun, un hombre corpulento y de aspecto amenazante que se presenta en el colegio para defender a su sobrino, un alumno brillante que ha sido excluido de un premio por motivos familiares.
Elenco
- Lee Joo-been
- Ahn Bo-hyun
- Cha Seo-won
- Cho Jun-young
- Lee Jae-in
- Jin Kyung
- Bae Jung-nam