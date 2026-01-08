Inicio Series y películas Serie
Prime Video: la serie coreana que recién se estrena y es una de las mejores de la plataforma

Esta serie k-drama de 12 episodios es del director de Cásate con mi esposo. Todas las semanas estrena un nuevo capítulo

Paula García
Por Paula García [email protected]
Lee Joo-been protagoniza la serie.

Desde que triunfó Parásitos en los Premios Oscar de 2020, las series y películas de Corea del sur se han puesto de moda. Los juegos del calamar, La reina de las lágrimas y El legado, son algunas opciones que pertenecen a este género. A continuación, exploramos un k-drama que se acaba de estrenar en Prime Video y promete ser un éxito.

El título en cuestión es Fiebre de primavera (Seupeuring Pibeo) es una serie que mezcla romance, drama, comedia coreana y segundas oportunidades. Dirigida por Park Won-gook, el mismo realizador detrás de la exitosa Cásate con mi esposo.

El lunes 5 de enero se estrenó el primer episodio, y cada semana se estrenará uno nuevo. A veces los lunes, a veces los martes, hasta completar la historia el 10 de febrero con el capítulo final.

fiebre de primavera
La serie estrenar&aacute; todos sus episodios los lunes y martes, durante enero y febrero 2026.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Fiebre de primavera: el cansancio que, a menudo, se siente en esa época. Yoon Bom, una profesora de corazón frío, llega a una pequeña escuela rural y poco a poco vuelve a encontrar la alegría gracias a la calidez de Sun Jae-gyu", revela Prime Video.

Una profesora escribe con decisión en la pizarra mientras otra mujer irrumpe y le abofetea. Ese sueño, que se repite todas las noches e introduce a Yoon Bom, la protagonista de la serie. Desde ese momento, el k-drama se define como una mezcla entre lo cotidiano y lo inquietante.

La historia se sitúa en Sinsu, un pueblo donde Bom, antigua docente en Seúl, trata de recomponer su vida mientras enseña ética en un instituto local. Park vuelve a trabajar con un ritmo pausado, evitando el dramatismo excesivo y centrando la atención en los vínculos que se forman dentro de una comunidad pequeña.

spring fever
La serie sigue la historia de Yoon Bom.&nbsp;

La propuesta combina elementos de comedia romántica y drama con un enfoque en los cambios que produce la convivencia. En lugar de mostrar giros inesperados, el director construye una historia que avanza mediante los silencios, los rumores y las tensiones entre quienes se observan desde la desconfianza.

Yoon Bom aparece como una mujer decidida a aislarse, se viste y tiene una actitud distante para protegerse de un pasado del que apenas se dan pistas. En Sinsu, todo el mundo opina sobre ella sin conocerla, y su silencio alimenta los rumores. La trama se activa con la llegada de Seon Jae-gyu, interpretado por Ahn Bo-hyun, un hombre corpulento y de aspecto amenazante que se presenta en el colegio para defender a su sobrino, un alumno brillante que ha sido excluido de un premio por motivos familiares.

Elenco

  • Lee Joo-been
  • Ahn Bo-hyun
  • Cha Seo-won
  • Cho Jun-young
  • Lee Jae-in
  • Jin Kyung
  • Bae Jung-nam

