Prime Video: la serie coreana que recién se estrena y es una de las mejores de la plataforma

fiebre de primavera La serie estrenará todos sus episodios los lunes y martes, durante enero y febrero 2026.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Fiebre de primavera: el cansancio que, a menudo, se siente en esa época. Yoon Bom, una profesora de corazón frío, llega a una pequeña escuela rural y poco a poco vuelve a encontrar la alegría gracias a la calidez de Sun Jae-gyu", revela Prime Video.

Una profesora escribe con decisión en la pizarra mientras otra mujer irrumpe y le abofetea. Ese sueño, que se repite todas las noches e introduce a Yoon Bom, la protagonista de la serie. Desde ese momento, el k-drama se define como una mezcla entre lo cotidiano y lo inquietante.

La historia se sitúa en Sinsu, un pueblo donde Bom, antigua docente en Seúl, trata de recomponer su vida mientras enseña ética en un instituto local. Park vuelve a trabajar con un ritmo pausado, evitando el dramatismo excesivo y centrando la atención en los vínculos que se forman dentro de una comunidad pequeña.

spring fever La serie sigue la historia de Yoon Bom.

La propuesta combina elementos de comedia romántica y drama con un enfoque en los cambios que produce la convivencia. En lugar de mostrar giros inesperados, el director construye una historia que avanza mediante los silencios, los rumores y las tensiones entre quienes se observan desde la desconfianza.

Yoon Bom aparece como una mujer decidida a aislarse, se viste y tiene una actitud distante para protegerse de un pasado del que apenas se dan pistas. En Sinsu, todo el mundo opina sobre ella sin conocerla, y su silencio alimenta los rumores. La trama se activa con la llegada de Seon Jae-gyu, interpretado por Ahn Bo-hyun, un hombre corpulento y de aspecto amenazante que se presenta en el colegio para defender a su sobrino, un alumno brillante que ha sido excluido de un premio por motivos familiares.

Elenco