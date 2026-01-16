Prime Video es una plataforma de streaming que ofrece series y películas, e incluso transmite eventos en vivo. Para la suerte de todos los usuarios, cualquier título se puede descargar para ver sin conexión y en cualquier momento. A continuación, te recomendamos un título atrapante de gladiadores que se estrenó recientemente y es un spin-off.
Prime Video: recién se estrena el spin-off de la serie de gladiadores más exitosa de los últimos tiempos
El universo de los gladiadores regresó con esta nueva serie de drama y acción. Está disponible en Prime Video, y es ideal para tus ratos de ocio
Desde el 2010 al 2013 se emitió Spartacus, una serie histórica creada por Steven S. DeKnight, que narraba la vida del legendario gladiador tracio que lideró una rebelión contra la República romana. La serie fue un éxito con sus cuatro temporadas, incluyendo una precuela titulada Spartacus: Gods of the Arena, que logró destacarse por su enfoque audaz, combinando acción extrema, drama político y un profundo análisis de la esclavitud y la lucha por la libertad.
La producción ganó relevancia por su estilo visual inspirado en 300, así como por su trama cargada de intrigas, violencia y emociones. Ahora, poco más de una década desde la última visita a ese universo épico, la cadena Starz estrenó Spartacus: House of Ashur.
Esta entrega se enfoca en el regreso de Ashur, quien es interpretado por Nick Tarabay. Lo curioso de esta serie es que deriva de una experiencia que cambia la historia, y que cuenta un relato alternativo bajo el lema de ¿qué pasaría si...?
Spartacus: House of Ashur, tiene 10 episodios, se estrenó el 5 de diciembre de 2025, y ahora es una de las series más vistas a nivel mundial de Prime Video, según la plataforma Flix Patrol.
¿De qué trata la serie?
"¿Qué pasaría si Ashur viviera y Roma le diera el ludus donde sangró? En "La casa de Ashur" ya no es esclavo y controla el ludus que lo poseyó. Pero la política romana es más letal. Con Aquilea, gladiadora feroz, desata espectáculos que desafían a la élite", revela la descripción de Prime Video.
La serie presenta una historia alternativa para Ashur, quien no fue asesinado en el Vesubio durante la segunda temporada de Spartacus. En cambio, recibe un ludus a cambio de ayudar a los romanos a acabar con la rebelión de esclavos.
Elenco
- Nick E. Tarabay como Ashur.
- Graham McTavish es Korris.
- Tenika Davis como Achillia.
- Claudia Black interpreta a Cosucia.
- Jamaica Vaughan es Hilara.
- Ivana Baquero como Messia.