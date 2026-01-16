Prime Video: recién se estrena el spin-off de la serie de gladiadores más exitosa de los últimos tiempos

spartacus house of ashur El universo de los gladiadores regresó con Spartacus: House of Ashur.

Esta entrega se enfoca en el regreso de Ashur, quien es interpretado por Nick Tarabay. Lo curioso de esta serie es que deriva de una experiencia que cambia la historia, y que cuenta un relato alternativo bajo el lema de ¿qué pasaría si...?

Spartacus: House of Ashur, tiene 10 episodios, se estrenó el 5 de diciembre de 2025, y ahora es una de las series más vistas a nivel mundial de Prime Video, según la plataforma Flix Patrol.

¿De qué trata la serie?

"¿Qué pasaría si Ashur viviera y Roma le diera el ludus donde sangró? En "La casa de Ashur" ya no es esclavo y controla el ludus que lo poseyó. Pero la política romana es más letal. Con Aquilea, gladiadora feroz, desata espectáculos que desafían a la élite", revela la descripción de Prime Video.

La serie presenta una historia alternativa para Ashur, quien no fue asesinado en el Vesubio durante la segunda temporada de Spartacus. En cambio, recibe un ludus a cambio de ayudar a los romanos a acabar con la rebelión de esclavos.

serie prime video Esta serie está disponible en Prime Video.

Elenco