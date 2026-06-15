Prime Video confirmó la fecha de estreno de 'La hipótesis del amor': ¿cuándo será?

La Hipótesis del Amor (2) La película se estrenará el 23 de septiembre en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Lo que comienza como un acto desesperado de amistad se convierte en una relación falsa con reglas, límites y un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando su acuerdo empieza a borrar la línea entre lo ficticio y lo real, Olive se ve obligada a poner a prueba su hipótesis más desafiante: que el riesgo vale la pena por amor.

Esta producción cuenta con la dirección de Claire Scanlon y ha sido escrita por Sarah Rothschild. La producción está a cargo de Elizabeth Cantillon.

La Hipótesis del Amor (3) La película se estrenará el 23 de septiembre en Prime Video.

Sobre Obsessed Fest

Obsessed Fest es el primer evento inmersivo para fans de Prime Video y el eje central de Modo Fan: Activado, una nueva iniciativa que reafirma el compromiso de Prime Video como el destino preferido de las audiencias jóvenes, la cultura del fandom y las comunidades, que están dando forma a la próxima generación del entretenimiento.

El evento, que se llevará a cabo el 27 de junio en nya Studios en Los Ángeles, presentará títulos Originales de Prime con foco en las audiencias jóvenes altamente esperados, incluyendo Every Year After, La Hipótesis del amor, Elle, Off Campus, Overcompensating, Your Fault: London, Drawn Together y más, ofreciendo a los fans adelantos exclusivos, apariciones de elencos y creadores, y oportunidades únicas para conectar directamente con los talentos detrás de las historias que les obsesionan.

La Hipótesis del amor forma parte de la iniciativa “Modo Fan: Activado” de Prime Video, que celebra las historias jóvenes adultos y la cultura fandom, y estará presente en el Obsessed Fest, el primer evento inmersivo para fans que tendrá lugar el 27 de junio en Los Ángeles. Los fans podrán disfrutar de paneles en vivo, experiencias inmersivas y adelantos exclusivos.