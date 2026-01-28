La plataforma de streaming Prime Video siempre está estrenando nuevas producciones en su catálogo, y muchas de ellas sorprenden a los usuarios con la calidad de las actuaciones y por contar con tramas llenas de drama, intriga, acción y romance.
Cuándo se estrena "The Wrecking Crew": la película de Prime Video que surgió gracias a un tweet
Prime Video se prepara para el estreno de la nueva película de Jason Momoa y Dave Bautista: The Wrecking Crew
Una nueva película de acción llegará a la pantalla de Prime Video. Se trata de "The Wrecking Crew", la cual cuenta con la dirección de Ángel Manuel Soto, y el protagónico de Jason Momoa y Dave Bautista.
¿De qué trata la película "The Wrecking Crew"?
"Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance", es la sinopsis de esta producción que llega a Prime Video hoy 28 de enero.
En conferencia de prensa, los actores revelaron cómo surgió el proyecto de "The Wrecking Crew", entre otros detalles sobre su realización:
Jason Momoa dice que "siempre quiso 'pelear' con Bautista, trabajamos de la misma manera". Por su parte, Dave Bautista también asegura que siempre quiso estar en un proyecto con Jason. "Quiero trabajar con él, un día publiqué este deseo en Twitter (ahora X), y las redes sociales explotaron. Al poco tiempo llamé a Jason, y comenzamos a trabajar en este proyecto".
"Lo más complicado fue encontrar a un director. No podíamos encontrar 'al indicado'. Lo hablabamos con Jason, muchos directores querían encasillarnos en el personaje de 'hombres grandes', y todo cambió cuando conocimos a Ángel Manuel Soto", dice Bautista.
"Ellos le dan su cuota de acción, pero al mismo tiempo han podido expresar emociones que no vemos muy seguido en las películas de este género", reveló el director Soto.
En cuanto a la forma de trabajo cuando hay tanta acción en una escena, el director Ángel Manuel Soto asegura que es muy importante saber muy bien cuál es el sentido de la misma, e incluso luego hay que agregarle efectos con tecnología. En resumen, una escena puede concretarse luego de varios meses de trabajo.