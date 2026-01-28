Cuándo se estrena "The Wrecking Crew": la película de Prime Video que surgió gracias a un tweet

Embed - The Wrecking Crew – Official Trailer | Prime Video

En conferencia de prensa, los actores revelaron cómo surgió el proyecto de "The Wrecking Crew", entre otros detalles sobre su realización:

Jason Momoa dice que "siempre quiso 'pelear' con Bautista, trabajamos de la misma manera". Por su parte, Dave Bautista también asegura que siempre quiso estar en un proyecto con Jason. "Quiero trabajar con él, un día publiqué este deseo en Twitter (ahora X), y las redes sociales explotaron. Al poco tiempo llamé a Jason, y comenzamos a trabajar en este proyecto".

"Lo más complicado fue encontrar a un director. No podíamos encontrar 'al indicado'. Lo hablabamos con Jason, muchos directores querían encasillarnos en el personaje de 'hombres grandes', y todo cambió cuando conocimos a Ángel Manuel Soto", dice Bautista.

"Ellos le dan su cuota de acción, pero al mismo tiempo han podido expresar emociones que no vemos muy seguido en las películas de este género", reveló el director Soto.

The Wrecking Crew Póster de la película "The Wrecking Crew".

En cuanto a la forma de trabajo cuando hay tanta acción en una escena, el director Ángel Manuel Soto asegura que es muy importante saber muy bien cuál es el sentido de la misma, e incluso luego hay que agregarle efectos con tecnología. En resumen, una escena puede concretarse luego de varios meses de trabajo.