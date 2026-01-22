Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson, todos juntos en un peliculón histórico que ganó 4 Oscar, claro, fueron dirigidos por el genial Martin Scorsese, se trata de la cinta Los infiltrados y Prime Video la tiene en su catálogo.
Martin Scorsese es el director de la película Los Infiltrados, interpretada por Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Alec Baldwin y un elenco de lujo. La cinta ganó 4 Oscar, incluidos mejor película, director, guion, edición, y logró posicionarse como la 44° mejor película de todos los tiempos.
La película narra la historia de dos infiltrados: un policía que se hace pasar por criminal, interpretado por Damon, y un criminal que se hace pasar por policía, interpretado por DiCaprio.
Es una constante persecución de gato y ratón con el estilo de mafia propio del director italoamericano, pero esta vez en Boston, cuna de quienes descienden de los irlandeses.
Prime Video: de qué trata la película Los infiltrados
La reseña de la película Los infiltrados cuenta que al sur de Boston, la policía estatal lleva años luchando contra el crimen organizado. Billy Costigan, un policía novato que ha crecido rodeado de crímenes, será el topo perfecto para infiltrarse en la mafia; no solo ha sido entrenado para ello, sino que ha permanecido en la cárcel un tiempo para aumentar su credibilidad.
Su misión es ganarse la confianza del capo principal, Frank Costello, y ayudar a la policía a desarticular el grupo mafioso.
Pero las cosas no serán tan fáciles. Colin Sullivan, un policía que cuenta con un puesto importante en la Unidad Especial de Investigación, se interpondrá en su camino.
Aunque parece el perfecto oficial, ha sido entrenado por Costello para infiltrarse dentro de la policía del estado de Massachusetts...
Prime Video: elenco de la película Los infiltrados
- Leonardo DiCaprio
- Matt Damon
- Jack Nicholson
- Mark Wahlberg
- Alec Baldwin
- Martin Sheen