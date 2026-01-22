Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson, todos juntos en un peliculón histórico que ganó 4 Oscar

Es una constante persecución de gato y ratón con el estilo de mafia propio del director italoamericano, pero esta vez en Boston, cuna de quienes descienden de los irlandeses.

Prime Video: de qué trata la película Los infiltrados

La reseña de la película Los infiltrados cuenta que al sur de Boston, la policía estatal lleva años luchando contra el crimen organizado. Billy Costigan, un policía novato que ha crecido rodeado de crímenes, será el topo perfecto para infiltrarse en la mafia; no solo ha sido entrenado para ello, sino que ha permanecido en la cárcel un tiempo para aumentar su credibilidad.

Su misión es ganarse la confianza del capo principal, Frank Costello, y ayudar a la policía a desarticular el grupo mafioso.

Pero las cosas no serán tan fáciles. Colin Sullivan, un policía que cuenta con un puesto importante en la Unidad Especial de Investigación, se interpondrá en su camino.

Aunque parece el perfecto oficial, ha sido entrenado por Costello para infiltrarse dentro de la policía del estado de Massachusetts...

Prime Video: elenco de la película Los infiltrados

Leonardo DiCaprio

Matt Damon

Jack Nicholson

Mark Wahlberg

Alec Baldwin

Martin Sheen

