La comedia romántica que se acaba de estrenar en Prime Video y promete ser un éxito

pelicula romantica La ficción es una alternativa perfecta para quienes buscan una comedia ligera con trasfondo emocional.

Prime Video: ¿de qué trata?

"Cuando la productora de TV Leah Caldwell pretende ser la primera mujer a cargo del mejor programa matutino local, su es, Jarrett Roy llega a competir por el mismo rol. Él asegura haber cambiado gracias al libro "La meta es el amor", que se vuelve un tema central cuando las amigas de Leah exploran el libro. Leah se enfoca en su carrera hasta que la química con su ex desafía sus prioridades", revela Prime Video.

La película narra la vida de Leah, una productora de televisión que está a punto de convertirse en la primera mujer en dirigir el programa matutino más importante de Nueva York. Sin embargo, el camino se complica cuando aparece su expareja, Jarret, como competidor para el mismo puesto.

Kelly Rowland y Cliff Smith Kelly Rowland y Cliff ‘Method Man’ Smith protagonizan la película.

En este contexto, ambos se ven obligados a trabajar juntos en un especial de San Valentín basado en un libro sobre relaciones exitosas a través de la fe. Con el paso del tiempo, la química se reaviva mientras navegan entre su rivalidad profesional y los sentimientos del pasado.

Tráiler

Embed - La Meta es el Amor - Tráiler Oficial | Prime Video España

Reparto