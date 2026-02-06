Prime Video es la plataforma de streaming de Amazon, que ofrece mayormente series, películas, documentales y contenido original. Cuenta con más de 200 millones de usuarios, y ofrece diversas funciones, entre las que se destacan las descargas para ver offline.
La comedia romántica que se acaba de estrenar en Prime Video y promete ser un éxito
Dirigida por la cineasta ganadora del premio Emmy Linda Mendoza, la película de Prime Video está inspirada en un bestseller
La plataforma acaba de estrenar una comedia romántica ideal para ver en San Valentín, o incluso los días previos. Se trata de La meta es el amor (Relationship goals), una película dirigida por Emmy Linda Mendoza que se inspira en el bestseller del New York Times del pastor Michael Todd, Relationship Goals: How to Win at Dating, Marriage, and Sex.
La película se propone ser una exploración sincera y humorística del amor en cada etapa del noviazgo, con el objetivo de inspirar al público con su visión de las relaciones moderna. A continuación, te contamos de qué trata este romance.
Prime Video: ¿de qué trata?
"Cuando la productora de TV Leah Caldwell pretende ser la primera mujer a cargo del mejor programa matutino local, su es, Jarrett Roy llega a competir por el mismo rol. Él asegura haber cambiado gracias al libro "La meta es el amor", que se vuelve un tema central cuando las amigas de Leah exploran el libro. Leah se enfoca en su carrera hasta que la química con su ex desafía sus prioridades", revela Prime Video.
La película narra la vida de Leah, una productora de televisión que está a punto de convertirse en la primera mujer en dirigir el programa matutino más importante de Nueva York. Sin embargo, el camino se complica cuando aparece su expareja, Jarret, como competidor para el mismo puesto.
En este contexto, ambos se ven obligados a trabajar juntos en un especial de San Valentín basado en un libro sobre relaciones exitosas a través de la fe. Con el paso del tiempo, la química se reaviva mientras navegan entre su rivalidad profesional y los sentimientos del pasado.
Tráiler
Reparto
- Kelly Rowland
- Cliff ‘Method Man’ Smith
- Robin Thede
- Annie Gonzalez
- Dennis Haysbert
- Matt Walsh