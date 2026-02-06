Está en Netflix, tiene 6 capítulos y una cantidad de giros que hacen imposible dejar de ver esta serie

netflix serie Eric (3).jpg

Netflix: de qué trata la serie Eric

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta grandiosa serie de 6 capítulos basada en hechos reales, Eric centra su historia en: "Nueva York, años ochenta. Junto con un tenaz policía, un padre desesperado intenta encontrar a su hijo perdido de nueve años mientras lucha contra sus propios demonios".

Benedict Cumberbatch es el protagonista de esta serie que logró convertirse en uno de los mayores éxitos mundiales del último año en el catálogo de series y películas de Netflix y lo hizo a través de una historia que, por momentos, hace que cada uno se sienta identificado en lo que sucede y en los miedos que se dejan ver a través de cada acción.

Eric, la serie corta de Netflix, se caracteriza por el drama de su historia, así como por el suspenso psicológico que esboza en cada uno de los capítulos, lo que lleva al espectador a no salirse de adelante de la pantalla, ya que todo detalle puede ser crucial para la historia.

Embed - ERIC Trailer SUBTITULADO [HD] Benedict Cumberbatch / Netflix

Reparto de Eric, serie de Netflix

Benedict Cumberbatch

Gaby Hoffmann

McKinley Belcher III

Dan Fogler

Clarke Peters

David Denman

Jeff Hephner

Bamar Kane

Ivan Morris Howe

Wade Allain-Marcus