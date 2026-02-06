La especialidad de Netflix no son las grandes producciones. Si bien, estas le han dado buen rédito, su éxito reside más en las miniseries, en las historias breves y entre estas se encuentra una serie británica que estuvo entre las más vistas a mediados de 2024 y que sigue estando entre las mejores.
Está en Netflix, tiene 6 capítulos y una cantidad de giros que hacen imposible dejar de ver esta serie
Esta serie de Netflix es protagonizada por Benedict Cumberbatch, el mismo protagonista de Sherlock y Doctor Strange
Basada en hechos reales, esta serie de Netflix tiene solamente seis capítulos, mucho drama, una cantidad enorme de giros y un protagonista que, por lejos, es uno de los mejores actores en la actualidad: Benedict Cumberbatch.
Esta serie de Netflix es Eric y tan solo seis capítulos le bastaron para recibir los aplausos de los críticos y los espectadores, que se rindieron ante la historia que narra y cada una de las actuaciones.
Netflix: de qué trata la serie Eric
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta grandiosa serie de 6 capítulos basada en hechos reales, Eric centra su historia en: "Nueva York, años ochenta. Junto con un tenaz policía, un padre desesperado intenta encontrar a su hijo perdido de nueve años mientras lucha contra sus propios demonios".
Benedict Cumberbatch es el protagonista de esta serie que logró convertirse en uno de los mayores éxitos mundiales del último año en el catálogo de series y películas de Netflix y lo hizo a través de una historia que, por momentos, hace que cada uno se sienta identificado en lo que sucede y en los miedos que se dejan ver a través de cada acción.
Eric, la serie corta de Netflix, se caracteriza por el drama de su historia, así como por el suspenso psicológico que esboza en cada uno de los capítulos, lo que lleva al espectador a no salirse de adelante de la pantalla, ya que todo detalle puede ser crucial para la historia.
Reparto de Eric, serie de Netflix
- Benedict Cumberbatch
- Gaby Hoffmann
- McKinley Belcher III
- Dan Fogler
- Clarke Peters
- David Denman
- Jeff Hephner
- Bamar Kane
- Ivan Morris Howe
- Wade Allain-Marcus