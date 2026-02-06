La miniserie mexicana de 6 episodios de Netflix que está basada en un caso real imperdible

Las muertas Netflix

Esta producción cuenta la historia de las hermanas proxenetas María del Jesús y Delfina González Valenzuela, alias Las Poquianchis. Ambas integraban un grupo de asesinas seriales mexicanas activas de 1945 a 1964.

En el caso real, sus víctimas fueron en su mayoría mujeres a las que privaron de su libertad para que ejercieran como prostitutas, aunque también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas.

El elenco principal de "Las muertas" incluye a:

Paulina Gaitan como Serafina Baladro

Arcelia Ramírez como Arcángela Baladro

Joaquín Cosío como Capitán Bedoya

Alfonso Herrera como Simón Corona

Mauricio Isaac como La Calavera

En cuanto a las locaciones y lugares elegidos para filmar "Las muertas", la producción eligió sitios como San Luis Potosí, Ciudad de México, Guanajuato y Veracruz, contando con grabaciones en lugares como el Centro histórico de San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, Armadillo de los Infante, Villa de Reyes, Cerro de San Pedro, Mineral de Pozos, Cerro del Cubilete, y los estudios Churubusco.

Embed - Las muertas | Tráiler oficial | Netflix

¿Dónde se puede ver la miniserie "Las muertas"?