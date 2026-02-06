La miniserie mexicana de 6 episodios de Netflix que está basada en un caso real imperdible

Algunas producciones de Netflix se vuelven tendencia debido a sus protagonistas, mientras que otras alcanzan el éxito por la historia real que hay detrás. Este es el caso de la miniserie que te recomendaremos a continuación.
¿De qué trata la miniserie "Las muertas"?
Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie de Netflix ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.
Esta producción cuenta la historia de las hermanas proxenetas María del Jesús y Delfina González Valenzuela, alias Las Poquianchis. Ambas integraban un grupo de asesinas seriales mexicanas activas de 1945 a 1964.
En el caso real, sus víctimas fueron en su mayoría mujeres a las que privaron de su libertad para que ejercieran como prostitutas, aunque también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas.
El elenco principal de "Las muertas" incluye a:
- Paulina Gaitan como Serafina Baladro
- Arcelia Ramírez como Arcángela Baladro
- Joaquín Cosío como Capitán Bedoya
- Alfonso Herrera como Simón Corona
- Mauricio Isaac como La Calavera
En cuanto a las locaciones y lugares elegidos para filmar "Las muertas", la producción eligió sitios como San Luis Potosí, Ciudad de México, Guanajuato y Veracruz, contando con grabaciones en lugares como el Centro histórico de San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, Armadillo de los Infante, Villa de Reyes, Cerro de San Pedro, Mineral de Pozos, Cerro del Cubilete, y los estudios Churubusco.
¿Dónde se puede ver la miniserie "Las muertas"?
- Argentina: se puede ver la miniserie "Las muertas" en Netflix.
- España: se puede ver la miniserie "Las muertas" en Netflix.
- Estados Unidos: se puede ver en Netflix, y se encuentra como "The Death Girls".