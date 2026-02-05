Cuando uno no sabe qué ver en la plataforma de Netflix, siempre es bueno acudir a las recomendaciones. En este caso, el catálogo es un éxito mundial con la película Inseparables, una de las mejores entregas de Argentina, que está protagonizada por Rodrigo de la Serna y Óscar Martínez.
Netlfix la rompe con esta entretenida película que tiene millones de visualizaciones
Esta imperdible película de Netflix es uno de las más entretenidas del catálogo y muy destacada entre todas las series y películas
Esta producción de 2016 que vale la pena ver por su entretenido contenido, es una de las propuestas más vistas entre todas las series y películas.
Los que prefieren las comedias dramáticas, no deberían dejar pasar la oportunidad de ver la película que está basada en la serie Intouchables, una obra de arte francesa del 2011.
Además, Intocables es una película que es dueña de un contenido muy conmovedor, de esas entregas que te dejan pensando varias horas.
La película de una hora y 49 minutos de duración, pone sobre la mesa el relato de un hombre que está en silla de ruedas y un cuidador alocado con las más disparatadas ocurrencias, hacen de una historia de Netflix imperdible.
Con Rodrigo de la Serna como protagonista, la película de Netflix es un éxito rotundo con su actuación, que se puede ver en la plataforma desde septiembre del 2022.
Netflix: de qué trata la película Inseparables
Los usuarios de la plataforma de Netflix se encontrarán con un relato protagonizado por Felipe (Oscar Martínez) y Tito (Rodrigo de la Serna). Luego de sufrir un accidente, Felipe quedó tetrapléjico y postrado en una silla de ruedas. En busca de alguien que lo ayude, Felipe y su familia comienza a buscar a alguien para los cuidados diarios. Y así es como llega Tito a la vida de Felipe, un hombre risueño y disparatado, que tiene una personalidad destacada. El vínculo que forma con su jefe, es inimaginable.
Reparto de Inseparables, película de Netflix
- Oscar Martínez (Felipe)
- Rodrigo De La Serna (Tito)
- Carla Peterson (Verónica)
- Alejandra Flechner (Ivonne)
- Flavia Palmiero (Sofía)
- Rita Pauls (Elisa)
- Franco Masini (Bautista)
Tráiler de Inseparables, película de Netflix
Dónde ver la película Inseparables, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Inseparables se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Inseparables no está disponible en Netflix.
- España: Misión: la película Inseparables no está disponible en Netflix.