Netlfix la rompe con esta entretenida película que tiene millones de visualizaciones

Además, Intocables es una película que es dueña de un contenido muy conmovedor, de esas entregas que te dejan pensando varias horas.

La película de una hora y 49 minutos de duración, pone sobre la mesa el relato de un hombre que está en silla de ruedas y un cuidador alocado con las más disparatadas ocurrencias, hacen de una historia de Netflix imperdible.

Con Rodrigo de la Serna como protagonista, la película de Netflix es un éxito rotundo con su actuación, que se puede ver en la plataforma desde septiembre del 2022.

Netflix: de qué trata la película Inseparables

Los usuarios de la plataforma de Netflix se encontrarán con un relato protagonizado por Felipe (Oscar Martínez) y Tito (Rodrigo de la Serna). Luego de sufrir un accidente, Felipe quedó tetrapléjico y postrado en una silla de ruedas. En busca de alguien que lo ayude, Felipe y su familia comienza a buscar a alguien para los cuidados diarios. Y así es como llega Tito a la vida de Felipe, un hombre risueño y disparatado, que tiene una personalidad destacada. El vínculo que forma con su jefe, es inimaginable.

Reparto de Inseparables, película de Netflix

Oscar Martínez (Felipe)

Rodrigo De La Serna (Tito)

Carla Peterson (Verónica)

Alejandra Flechner (Ivonne)

Flavia Palmiero (Sofía)

Rita Pauls (Elisa)

Franco Masini (Bautista)

Tráiler de Inseparables, película de Netflix

