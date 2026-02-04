La película de Netflix sobre el tráfico de personas que está dentro del Top 5

La ciudad de los sueños La película "La ciudad de los sueños" se puede ver en Netflix.

Esta producción mexicana-estadounidense tiene una duración total de 1 hora y 54 minutos, y cuenta con la dirección de Mohit Ramchandani. "El personaje fue creado basándose en múltiples historias de niños que han sido víctimas de trata de manera similar", explicaron los creadores.

"La película busca crear conciencia sobre la horrible realidad de la esclavitud moderna e impulsar a los espectadores a tomar acción para terminarla", continúan explicando sus creadores.

El elenco de la película "La ciudad de los sueños" incluye a Ari Lopez, Jason Patric, Diego Calva Hernández, Renata Vaca, Alfredo Castro, Adina Eady, Andrés Delgado, entre otros. También es importante destacar que la actriz y defensora de DDHH Yalitza Aparicio y el músico Luis Fonsi son productores ejecutivos de esta película.

Embed - CITY OF DREAMS | Official Trailer: Spanish | In Theaters August 30

¿Dónde se puede ver la película "La Ciudad de los sueños"?

La película "La ciudad de los sueños" puede verse en Netflix tanto en Argentina, en los Estados Unidos y en España. Además, en algunso países también está disponible para ser vista en la plataforma HULU.