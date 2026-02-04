Netflix es una plataforma de streaming que siempre está estrenando o sumando a su catálogo nuevas producciones que sorprenden a sus usuarios por las historias y tramas originales.
La película de Netflix sobre el tráfico de personas que está dentro del Top 5
Netflix sorprendió a sus usuarios con una película basada en hechos reales y que retrata una triste realidad latinoamericana
En esta oportunidad te recomendamos una película mexicana-estadounidense que está inspirada en hechos reales y que actualmente se ubica en el puesto 4 del Top 10 de la plataforma. Nos referimos a "La ciudad de los sueños", también conocida como "City of Dreams".
¿De qué trata la película "La ciudad de los sueños"?
"Tras salir de México creyendo que asistirá a un campamento de fútbol en Estados Unidos, un adolescente es obligado a trabajar en un taller clandestino y debe luchar para escapar", es la sinopsis oficial de esta producción de Netflix. Además, la historia también nos muestra la desesperada búsqueda de su padre, quien cruza la frontera decidido a encontrar a su hijo.
Esta producción mexicana-estadounidense tiene una duración total de 1 hora y 54 minutos, y cuenta con la dirección de Mohit Ramchandani. "El personaje fue creado basándose en múltiples historias de niños que han sido víctimas de trata de manera similar", explicaron los creadores.
"La película busca crear conciencia sobre la horrible realidad de la esclavitud moderna e impulsar a los espectadores a tomar acción para terminarla", continúan explicando sus creadores.
El elenco de la película "La ciudad de los sueños" incluye a Ari Lopez, Jason Patric, Diego Calva Hernández, Renata Vaca, Alfredo Castro, Adina Eady, Andrés Delgado, entre otros. También es importante destacar que la actriz y defensora de DDHH Yalitza Aparicio y el músico Luis Fonsi son productores ejecutivos de esta película.
¿Dónde se puede ver la película "La Ciudad de los sueños"?
La película "La ciudad de los sueños" puede verse en Netflix tanto en Argentina, en los Estados Unidos y en España. Además, en algunso países también está disponible para ser vista en la plataforma HULU.