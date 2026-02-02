Llegó a Netflix el 30 de enero de 2026 y rápidamente se convirtió en uno de los estrenos más comentados del catálogo de series y películas. Proveniente de India, este impactante film de acción combina violencia explícita, tensión política y una puesta en escena cruda que no da respiro.
La película india más brutal del año llegó a Netflix y está generando polémica por su violencia extrema
Llegó a Netflix el 30 de enero de 2026 con acción extrema desde India y se suma al catálogo de series y películas más impactantes
Con una narrativa intensa y provocadora, la historia explora los límites del fanatismo, el poder y la lealtad nacional, apostando por un ritmo feroz y escenas que buscan incomodar al espectador. Se trata de Patriotismo, una película aclamada por la crítica internacional.
Siddhant Adlakha, de IGN, la definió como “una de las películas más perversamente apasionantes del año”, destacando su exceso visual y su carga emocional. Patriotismo se posiciona como una propuesta extrema, ideal para quienes buscan acción sin filtros y relatos que desafían las convenciones del género en Netflix.
Netflix: de qué trata la película Patriotismo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Patriotismo versa: "A principios de los 2000, un operativo encubierto se infiltra en el submundo de Karachi para desmantelar una violenta red criminal".
En la India, el inframundo criminal se despliega con toda su crudeza. Entre traiciones al estilo shakesperiano y complejas operaciones de espionaje, el patriotismo se pone a prueba hasta el límite.
Netflix: tráiler de la película Patriotismo
Reparto de Patriotismo, película de Netflix
- Ranveer Singh (Hamza Ali Mazari / Jasikirat Singh Rangi)
- Akshaye Khanna (Rehman Dakait)
- Sanjay Dutt (SP Chaudhary Aslam)
- R. Madhavan (Ajay Sanyal)
- Arjun Rampal (Major Iqbal)
- Sara Arjun (Yalina Jamali)
- Rakesh Bedi (Jameel Jamali)
- Gaurav Gera (Mohammad Aalam)
- Danish Pandor (Uzair Baloch)
- Manav Gohil (Sushant Bansal)
Dónde ver la película Patriotismo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Patriotismo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Patriotismo se puede ver en Netflix.
- España: la película Patriotismo se puede ver en Netflix.