La película india más brutal del año llegó a Netflix y está generando polémica por su violencia extrema

Con una narrativa intensa y provocadora, la historia explora los límites del fanatismo, el poder y la lealtad nacional, apostando por un ritmo feroz y escenas que buscan incomodar al espectador. Se trata de Patriotismo, una película aclamada por la crítica internacional.

Siddhant Adlakha, de IGN, la definió como “una de las películas más perversamente apasionantes del año”, destacando su exceso visual y su carga emocional. Patriotismo se posiciona como una propuesta extrema, ideal para quienes buscan acción sin filtros y relatos que desafían las convenciones del género en Netflix.