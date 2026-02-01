Netflix hace delirar al público con una buena sesión de suspenso e intriga

Más que bien recibida por los críticos, quienes elaboraron muy buenas calificaciones, además de las repetitivas recomendaciones de los usuarios, esta película de Netflix es una de esas producciones que te dejan sin aliento.

Con una duración de 1 hora y 31 minutos, esta propuesta que se estrenó en el catálogo de Netflix el 1 de julio de 2025, no para de ser un gran acierto del cine mundial y es súper recomendable.

Netflix: de qué trata la película Misteriosa obsesión

La propuesta del gigante de streaming tiene en el centro de la escena a Julianne Moore (Telly Paretta), una mujer que batalla día a día por superar la muerte de su pequeño hijo de 8 años. Su psicoterapeuta intenta convencerla que su hijo no existe y siempre fue su imaginación la que estuvo jugando con ella. Pero Julianne no quiere ser engañada y se pone a investigar por sus propios medios. Y todo cambia cuando encuentra a una persona que está atravesando su misma situación.

Reparto de Misteriosa obsesión, película de Netflix

Julianne Moore (Telly Paretta)

Dominic West (Ash Correll)

Gary Sinise (Dr. Munce)

Alfre Woodard (Anne Pope)

Anthony Edwards (Jim Paretta)

Tráiler de Misteriosa obsesión, película de Netflix

