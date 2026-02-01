Si bien la plataforma de Netflix comenzó el 2026 de la mejor manera para los usuarios, con series y películas para todos los gustos, el 2025 fue más que importante para el público, ya que introdujo estrenos de renombre, como la película Misteriosa obsesión, una producción estadounidense de 2004 qué te hará delirar
Netflix hace delirar al público con una buena sesión de suspenso e intriga
La espectacular película de Netflix, de esas que te dejan reflexionando por varias horas, es especial para ver el fin de semana
Distinguida en 2005 en los Premios Saturn por su labor como actriz, Julianne Moore, la protagonista principal, logró en esta película de Netflix, una de las mejores actuaciones de su carrera.
Misteriosa obsesión es una verdadera joya de suspenso, que mantiene una tensión permanente todo el tiempo, con una intriga desde el minuto uno.
Más que bien recibida por los críticos, quienes elaboraron muy buenas calificaciones, además de las repetitivas recomendaciones de los usuarios, esta película de Netflix es una de esas producciones que te dejan sin aliento.
Con una duración de 1 hora y 31 minutos, esta propuesta que se estrenó en el catálogo de Netflix el 1 de julio de 2025, no para de ser un gran acierto del cine mundial y es súper recomendable.
Netflix: de qué trata la película Misteriosa obsesión
La propuesta del gigante de streaming tiene en el centro de la escena a Julianne Moore (Telly Paretta), una mujer que batalla día a día por superar la muerte de su pequeño hijo de 8 años. Su psicoterapeuta intenta convencerla que su hijo no existe y siempre fue su imaginación la que estuvo jugando con ella. Pero Julianne no quiere ser engañada y se pone a investigar por sus propios medios. Y todo cambia cuando encuentra a una persona que está atravesando su misma situación.
Reparto de Misteriosa obsesión, película de Netflix
- Julianne Moore (Telly Paretta)
- Dominic West (Ash Correll)
- Gary Sinise (Dr. Munce)
- Alfre Woodard (Anne Pope)
- Anthony Edwards (Jim Paretta)
Tráiler de Misteriosa obsesión, película de Netflix
Dónde ver la película Misteriosa obsesión, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Misteriosa obsesión se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The forgotten no está disponible en Netflix.
- España: la película Misteriosa obsesión no está disponible en Netflix.