Netflix: la serie de 14 capítulos que arrasó con un Emmy Internacional y es un éxito a nivel mundial

Estrenada en 2023, División Palermo gira en torno a una guardia urbana inclusiva formada más por una estrategia de marketing que por una verdadera política de seguridad. A partir de esa premisa, la serie construye situaciones que invitan a la risa, pero también a la incomodidad y al cuestionamiento social.

El elenco se completa con figuras destacadas como Juan Minujín y Pilar Gamboa, cuyas interpretaciones aportan profundidad y solidez a una historia que va mucho más allá del gag fácil. Reconocida tanto por el público como por la crítica, División Palermo fue ganadora del Emmy Internacional a Mejor Comedia y obtuvo múltiples premios locales, consolidándose como una de las propuestas más audaces del humor argentino reciente.