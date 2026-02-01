Netflix: la serie de 14 capítulos que arrasó con un Emmy Internacional y es un éxito a nivel mundial

Netflix cuenta con un sólido catálogo de series y películas argentinas, y una de las más destacadas de los últimos años es División Palermo. Esta comedia creada y protagonizada por Santiago Korovsky logró diferenciarse dentro de la ficción local gracias a su humor incómodo, inteligente y provocador, abordando temas sensibles desde una mirada original y reflexiva.
Estrenada en 2023, División Palermo gira en torno a una guardia urbana inclusiva formada más por una estrategia de marketing que por una verdadera política de seguridad. A partir de esa premisa, la serie construye situaciones que invitan a la risa, pero también a la incomodidad y al cuestionamiento social.
El elenco se completa con figuras destacadas como Juan Minujín y Pilar Gamboa, cuyas interpretaciones aportan profundidad y solidez a una historia que va mucho más allá del gag fácil. Reconocida tanto por el público como por la crítica, División Palermo fue ganadora del Emmy Internacional a Mejor Comedia y obtuvo múltiples premios locales, consolidándose como una de las propuestas más audaces del humor argentino reciente.
Netflix: de qué trata la serie División Palermo
La serie División Palermo centra su trama en una Guardia Urbana inclusiva, ideada como operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, que descubrirá algo que no debía y se enfrentará con unos extraños narcos.
Un grupo de civiles con discapacidad (y nula formación) se une a un cuerpo de patrullaje barrial bancado por la Policía. ¿Qué podría salir mal?
Netflix: tráiler de la serie División Palermo
Reparto de División Palermo, serie de Netflix
- Santiago Korovsky como Felipe Rozenfeld
- Juan Minujín como Martín "Milton"
- Daniel Hendler como Miguel Rossi
- Pilar Gamboa como Sofia Vega
- Marcelo Subiotto como Julio García Reynoso
- Carlos Belloso como Dogo
- Martín Garabal como Esteban Vargas
- Agustín Rittano como Franco Palacios
- Sergio Prina como Sergio Núñez
- Charo López como Paloma Gutiérrez
- Fabián Arenillas como Daniel Rozenfeld
- Alan Sabbagh como Gabriel Kermann
- Alejandra Flechner
- Esteban Bigliardi
- Inés Efron
- Guillermo Arengo
- Martín Piroyansky
Dónde ver la serie División Palermo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie División Palermo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie División Palermo se puede ver en Netflix.
- España: la serie División Palermo se puede ver en Netflix.