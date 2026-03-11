Netflix dispone de un catálogo de series y películas muy variado para los suscriptores, pero hay una serie que viene destacandose a paso firme entre las ofertas del género policial. Con un relato basado en una novela de Harlan Coben, que fiel a su estilo, es muy corto, y es que apenas se compone de 6 capítulos en total: Solo una mirada.
La serie polaca que se basa en una novela, tiene 6 capítulos y es un éxito en Netflix
En Netflix, la serie aparece como una de las principales recomendaciones de historias basadas en una obra literaria
Los países europeos como Polonia, Inglaterra o Noruega, se han convertido en líderes dentro de Netflix con series y películas del género policial, de la mano de historias que triunfan en todos los formatos, sean cortas, largas, viejas o nuevas. Esta serie es una de las últimas novedades, y es que si bien llegó en el 2025, es una de las que más rankea en el 2026.
Los protagonistas son dos de los actores más respetados de Polonia, y es que Magdalena Boczarska es una estrella del cine polaco, mientras que Leszek Lichota es muy recordado por su papel en la aclamada serie Wataha, una de las más respetadas del país europeo. Este detalle no es menor para los suscriptores de Netflix, especialmente para quienes conocen lo que significa su presencia.
Además de estar hablando de una serie con un ritmo intenso y frenético, se trata de una obra de Harlan Coben fiel a su estilo, de poner un giro argumental de último momento que lo cambia todo en la historia. La oferta polaca de Netflix se compone de apenas 6 capítulos, siguiendo el ritmo de estas producciones basadas en obras literarias, destacandose por la poca cantidad de capítulos que tiene.
Desde el 5 de marzo de 2025 que la serie aparece incorporada en el catálogo de Netflix, para ser una de las mejores opciones del género policial y de misterio de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Solo una mirada
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta insuperable serie polaca de apenas 6 capítulos, Solo una mirada centra su historia en: "Cuando una inquietante foto aparece misteriosamente, una mujer se ve obligada a enfrentar verdades ocultas y recuerdos borrosos para proteger a su esposo y sus oscuros secretos".
El reparto de la serie polaca que conquista Netflix se compone de los siguientes actores:
- Maria Debska
- Cézary Lukaszewicz
- Piotr Stramowski
- Miroslaw Zbrojewicz
- Marta Malikowska
- Miroslaw Haniszewski
- Monika Krzywkowska
La serie se suma al fanatismo de los suscriptores de Netflix a las historias que están relacionadas directamente con Harlan Coben.
Dónde ver la serie Solo una mirada, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Solo una mirada se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Solo una mirada se puede ver en Netflix.
- España: la serie Solo una mirada se puede ver en Netflix.