La serie polaca que se basa en una novela, tiene 6 capítulos y es un éxito en Netflix

Además de estar hablando de una serie con un ritmo intenso y frenético, se trata de una obra de Harlan Coben fiel a su estilo, de poner un giro argumental de último momento que lo cambia todo en la historia. La oferta polaca de Netflix se compone de apenas 6 capítulos, siguiendo el ritmo de estas producciones basadas en obras literarias, destacandose por la poca cantidad de capítulos que tiene.

Desde el 5 de marzo de 2025 que la serie aparece incorporada en el catálogo de Netflix, para ser una de las mejores opciones del género policial y de misterio de toda la plataforma.

Embed - Solo una Mirada | Tráiler en Español (Serie de Netflix) 05/03/2025 #SerieAdictos #trailerespañol

Netflix: de qué trata la serie Solo una mirada

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta insuperable serie polaca de apenas 6 capítulos, Solo una mirada centra su historia en: "Cuando una inquietante foto aparece misteriosamente, una mujer se ve obligada a enfrentar verdades ocultas y recuerdos borrosos para proteger a su esposo y sus oscuros secretos".

El reparto de la serie polaca que conquista Netflix se compone de los siguientes actores:

Maria Debska

Cézary Lukaszewicz

Piotr Stramowski

Miroslaw Zbrojewicz

Marta Malikowska

Miroslaw Haniszewski

Monika Krzywkowska

solo una mirada 2

La serie se suma al fanatismo de los suscriptores de Netflix a las historias que están relacionadas directamente con Harlan Coben.

Dónde ver la serie Solo una mirada, según la zona geográfica