Con el trabajo, el hogar, la familia y las responsabilidades del día a día, es importante tomarse un momento relax para ver series y películas durante el tiempo libre. Entre tantas opciones disponibles en las diferentes plataformas, a veces resulta difícil decidirse por un título. Por fortuna, a continuación compartimos como recomendación una serie premiada disponible en Prime Video.
Prime Video y la serie británica ganadora de un BAFTA al "Mejor drama"
Esta premiada comedia dramática tiene cinco temporadas y ahora está disponible para todos los usuarios de Prime Video
El título en cuestión es Misfits, que se empezó a transmitir en 2009 en la cadena de televisión británica E4 y emitió su quinta y última temporada en 2013. Fue producida por Clerkenwell Films y obtuvo un premio BAFTA en 2010 al "Mejor drama".
Si te gusta la ciencia ficción, el cine de superhéroes y las producciones que abordan el tema con humor e inteligencia, como Agentes de S.H.I.E.L.D. o The Umbrella Academy, entonces vas a querer darle una oportunidad a esta serie que incluso se podría catalogar como precursora de este tipo de contenido.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
Misfits cuenta la historia de cinco problemáticos jóvenes adultos que están cumpliendo servicios a la comunidad por actos vandálicos. Durante una tormenta, el grupo, al igual que toda la ciudad, es alcanzado por un rayo y adquieren poderes especiales. A pesar de que su vida continua con normalidad, pronto sus nuevos poderes alterarán el transcurso de los acontecimientos.
Estos poderes se irán descubriendo a lo largo de la primera temporada. Kelly recibe el don de la telepatía, Curtis adquiere la capacidad de volver atrás en el tiempo, Alisha puede enviar a la gente a un frenesí sexual cuando tocan su piel, Simon puede hacerse invisible y Nathan es inmortal y puede hablar con los muertos.
Los protagonistas y los poderes especiales irán cambiando a lo largo de las cinco temporadas.
Elenco
- Joseph William "Joe" Gilgun es Rudy Wade.
- Karla Crome interpreta a Jees.
- Nathan McMullen como Finn.
- Matt Stokoe es Alex.
- Natasha O'Keeffe interpreta a Abby.