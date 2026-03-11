Prime Video y la serie británica ganadora de un BAFTA al "Mejor drama"

serie misfits La serie tiene episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

Misfits cuenta la historia de cinco problemáticos jóvenes adultos que están cumpliendo servicios a la comunidad por actos vandálicos. Durante una tormenta, el grupo, al igual que toda la ciudad, es alcanzado por un rayo y adquieren poderes especiales. A pesar de que su vida continua con normalidad, pronto sus nuevos poderes alterarán el transcurso de los acontecimientos.

Estos poderes se irán descubriendo a lo largo de la primera temporada. Kelly recibe el don de la telepatía, Curtis adquiere la capacidad de volver atrás en el tiempo, Alisha puede enviar a la gente a un frenesí sexual cuando tocan su piel, Simon puede hacerse invisible y Nathan es inmortal y puede hablar con los muertos.

Misfits La serie combina ciencia ficción, drama y acción.

Los protagonistas y los poderes especiales irán cambiando a lo largo de las cinco temporadas.

Elenco