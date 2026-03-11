La fiesta que terminó con un muerto tras un tiroteo: quedó todo filmado en una lujosa casa quinta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inforbanodiario/status/2031422392442950115&partner=&hide_thread=false ESTEBAN ECHEVERRÍA | ALLANAMIENTOS A BANDA ROBA AUTOS



La DDI realizó operativos contra una organización dedicada al robo de vehículos y entraderas. Hay 2 detenidos y un delincuente murió tras enfrentarse armado con el GAD durante un allanamiento en 9 de Abril. @MunicipioEE pic.twitter.com/0XTSbXFXFJ — INFORBANO (@Inforbanodiario) March 10, 2026

Muerto en la fiesta: una investigación iniciada en 2025

La causa se originó en mayo de 2025, cuando policías se enfrentaron a tiros con un grupo de delincuentes que había robado un Toyota Yaris.

muerto-esteban-echevarria2

En aquel operativo uno de los sospechosos fue detenido y se le secuestró un teléfono celular. Al analizar el dispositivo, los investigadores encontraron información clave sobre el funcionamiento de una organización dedicada al robo y adulteración de vehículos, su posterior venta ilegal y el uso de los autos para cometer entraderas.

Según el reporte policial, la estructura de la banda estaba organizada con distintos roles. Entre ellos había encargados de la sustracción violenta de los rodados, proveedores de armas y documentación, personas dedicadas a adulterar los vehículos, choferes y responsables de administrar el dinero obtenido de los delitos.

A lo largo de la investigación se lograron comprobar al menos 15 hechos delictivos, lo que llevó a la Justicia a ordenar 33 allanamientos simultáneos. En esos procedimientos se detuvo a 15 personas.

muerto-esteban-echevarria1

El operativo en la fiesta

El procedimiento que terminó con el tiroteo con los delincuentes y un muerto, se activó cuando los investigadores obtuvieron información de que dos de los sospechosos buscados se encontraban en una fiesta en una quinta de 9 de Abril, donde se realizaba una denominada “pool party”.

Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresaron al lugar y rápidamente se produjo un enfrentamiento armado.

Durante el tiroteo, los policías dispararon contra uno de los sospechosos, quien saltó desde una altura intentando escapar y cayó gravemente herido tras recibir balazos en la cabeza y el pecho. El joven murió en el lugar.

muerto-esteban-echevarria3

Quién era el sospechoso muerto en la fiesta

El delincuente muerto fue identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años.

De acuerdo con fuentes policiales, el joven tenía antecedentes penales y una orden de captura vigente, mientras que el arma que llevaba al momento del enfrentamiento figuraba como robada.

En el operativo en Esteban Echevarría también fueron detenidos Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, quienes serán indagados por la Justicia en las próximas horas en el marco de la investigación sobre la banda dedicada al robo y adulteración de vehículos.

muerto-esteban-echevarria4