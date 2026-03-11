Un importante operativo de rescate se desplegó durante varias horas de la tarde del martes en San Rafael, luego de que dos jóvenes quedaron atrapados en el acantilado conocido como Garganta del Diablo cuando hacían descenso en soga.
Rescataron a 2 jóvenes que quedaron varados cuando hacían descenso por la Garganta del Diablo
Un hombre escuchó el pedido de auxilio de las víctimas, avisó a las autoridades y se movilizó el rescate
Según la información que suministró el Ministerio de Seguridad, cerca de las 18 ingresó un llamado al 911 de una persona. El denunciante indicó que estaba caminando por esa zona del Cañón del Atuel cuando escuchó gritos de auxilio desde el acantilado, aunque no puedo observar a la persona.
Personal policial se desplazó al lugar y efectivamente constató que dos jóvenes habían sufrido un accidente cuando realizaban un descenso con soga por esa turística zona de El Nihuil.
Uno de los jóvenes, de 19 años, quedó colgado de la soga aproximadamente a 25 metros de altura. Fue rescatado y trasladado al hospital aunque no tenía lesiones de importancia.
El otro joven que fue rescatado tiene 20 años y cayó desde una considerable altura. Quedó internado con politraumatismos.