Rescataron a 2 jóvenes que quedaron varados cuando hacían descenso por la Garganta del Diablo

Según la información que suministró el Ministerio de Seguridad, cerca de las 18 ingresó un llamado al 911 de una persona. El denunciante indicó que estaba caminando por esa zona del Cañón del Atuel cuando escuchó gritos de auxilio desde el acantilado, aunque no puedo observar a la persona.

Personal policial se desplazó al lugar y efectivamente constató que dos jóvenes habían sufrido un accidente cuando realizaban un descenso con soga por esa turística zona de El Nihuil.