Inicio Policiales Accidentes en Mendoza
Accidentes

Dos conductores volcaron en Guaymallén y Maipú y uno de ellos terminó en un canal

Un hombre cayó a un zanjón en Guaymallén con su vehículo y una mujer declaró que fue encerrada por el conductor de otro rodado en Acceso Este y ruta 50 de Maipú

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Vuelco en Guaymallén y caída a un zanjón. Sucedió este miércoles. Foto: Gentileza

Vuelco en Guaymallén y caída a un zanjón. Sucedió este miércoles. Foto: Gentileza

Un hombre y una mujer protagonizaron dos accidentes tras volcar con sus vehículos en Guaymallén y Maipú. Resultaron ilesos y fueron auxiliados por la Policía, que intervino luego de ambos episodios.

A ninguno de los dos conductores se les detectó alcohol en sangre en las pruebas de alcoholemia y uno de ellos terminó adentro de un canal.

Vuelco
Vuelco en Maipú a las 6 de la mañana. Gentileza

Vuelco en Maipú a las 6 de la mañana. Gentileza

Vuelco en Maipú

A las 6, en acceso Este y Ruta 50, Maipú, volcó la conductora de un Suzuki Fun.

También para ella el dosaje de alcohol en sangre fue 0 y, de acuerdo a la versión que dio a los policías, otro vehículo la habría encerrado por lo que perdió el dominio y volcó. La conductora no sufrió lesiones.

Vuelco en Guaymallén

A las 2 de la madrugada de este miércoles, un conductor de 20 años volcó y cayó a un canal de riego en la intersección de calles Nuestra Señora del Carmen y Profesor Mathus, Guaymallén, al volante de su Peugeot 208.

El dosaje de alcohol resultó cero y de acuerdo a su testimonio perdió el control del rodado al haberse quedado dormido.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar