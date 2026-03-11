Dos conductores volcaron en Guaymallén y Maipú y uno de ellos terminó en un canal

También para ella el dosaje de alcohol en sangre fue 0 y, de acuerdo a la versión que dio a los policías, otro vehículo la habría encerrado por lo que perdió el dominio y volcó. La conductora no sufrió lesiones.

Vuelco en Guaymallén

A las 2 de la madrugada de este miércoles, un conductor de 20 años volcó y cayó a un canal de riego en la intersección de calles Nuestra Señora del Carmen y Profesor Mathus, Guaymallén, al volante de su Peugeot 208.

El dosaje de alcohol resultó cero y de acuerdo a su testimonio perdió el control del rodado al haberse quedado dormido.