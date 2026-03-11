Un hombre y una mujer protagonizaron dos accidentes tras volcar con sus vehículos en Guaymallén y Maipú. Resultaron ilesos y fueron auxiliados por la Policía, que intervino luego de ambos episodios.
Dos conductores volcaron en Guaymallén y Maipú y uno de ellos terminó en un canal
Un hombre cayó a un zanjón en Guaymallén con su vehículo y una mujer declaró que fue encerrada por el conductor de otro rodado en Acceso Este y ruta 50 de Maipú
A ninguno de los dos conductores se les detectó alcohol en sangre en las pruebas de alcoholemia y uno de ellos terminó adentro de un canal.
Vuelco en Maipú
A las 6, en acceso Este y Ruta 50, Maipú, volcó la conductora de un Suzuki Fun.
También para ella el dosaje de alcohol en sangre fue 0 y, de acuerdo a la versión que dio a los policías, otro vehículo la habría encerrado por lo que perdió el dominio y volcó. La conductora no sufrió lesiones.
Vuelco en Guaymallén
A las 2 de la madrugada de este miércoles, un conductor de 20 años volcó y cayó a un canal de riego en la intersección de calles Nuestra Señora del Carmen y Profesor Mathus, Guaymallén, al volante de su Peugeot 208.
El dosaje de alcohol resultó cero y de acuerdo a su testimonio perdió el control del rodado al haberse quedado dormido.