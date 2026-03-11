La coartada de la acusada por el crimen de una bailarina de flamenco en El Challao

juan manuel ramirez crimen challao Juan Manuel Ramírez y Silvia Rodríguez, la víctima fatal del crimen.

Antes de que el juez Leonardo Camacho defina si siguen presos o no se realizará otra audiencia para escuchar la postura de la querella y las defensas. En ese sentido, Noelia Estrella ya se jugó una carta importante al declarar hace un mes en expediente penal.

La coartada por el crimen en El Challao

El 18 de febrero, Noelia Estrella se sentó delante de la fiscal y brindó su versión sobre el caso. No negó que conocía a Juan Manuel Ramírez ni que estaba en el lugar del hecho cuando personal policial encontró el cadáver de la mujer. Pero aseguró que no tuvo participación en el crimen ni sabía lo que ocurría.

La sospechosa declaró que se encontró con Juan Manuel Ramírez en la madrugada del sábado, cuando lo vio circulando en un auto VW Suran. Ambos se conocían ya que habían tenido una amiga en común: la brasileña Rita De Cassia Floriani que era pareja del hombre, vivía en situación de calle y murió al ser arrastrada por el agua del zanjón de los Ciruelos días atrás del crimen.

Noelia Estrella solía ejercer la prostitución eventualmente. Es por es que, según su versión, Juan Manuel Ramírez le ofreció dinero a cambio de un servicio sexual y ambos se dirigieron a la casa en El Challao. El hombre le dijo que la dueña del lugar se había retirado por el fin de semana. Estuvieron consumiendo alcohol, cocaína y marihuana. Mantuvieron relaciones, durmieron unas horas y cuando se estaba por retirar es que llegó la Policía hasta el lugar y los detuvo.

barrio cerro de la capilla crimen el challao El barrio privado donde ocurrió el crimen en El Challao.

La coartada de Noelia Estrella es que no participó del crimen ya que el adelanto de la necropsia estableció como fecha de muerte la tarde del viernes, es decir, antes de que ella llegara al lugar. Tampoco supo que el cadáver estaba tirado en la cama dentro de una habitación que estaba cerrada con llave.

Se espera que en los próximos días se cite a un testigo que habría estado presente en el momento en que Juan Manuel Ramírez buscó a Noelia Estrella en el auto. El dato no ha podido ser corroborado de otra manera ya que el vehículo tiene vidrios polarizados y en las imágenes que detectaron las cámaras de seguridad durante ese fin de semana no se alcanza a apreciar quiénes estaban a bordo.

juan manuel ramirez crimen challao 2 Juan Manuel Ramírez está sospechado de cometer el crimen de su madre adoptiva.

El crimen en El Challao

El domingo 11 de enero, vecinos del barrio privado Cerro de la Capilla notaron movimientos extraños en la casa de la jubilada Susana Rodríguez. No se la veía a ella, pero si a su hijo adoptivo que estaba sacando elementos de la casa junto a una mujer, luego identificada como Noelia Valeria Estrella (37). En un auto VW Suran había cargado una bordeadora, un ventilador de pie, una bomba de agua y el celular de la víctima.

Los lugareños llamaron al 911 y la Policía llegó al lugar. Se encontraron con la pareja en una mesa llena de polvo blanco. Era bicarbonato de sodio y se cree que lo mezclaron con cocaína y agua para fumar crack. Pero lo peor es que en una habitación, tapado con una sábana, estaba el cuerpo sin vida de la dueña del lugar. El crimen fue cometido mediante asfixia.