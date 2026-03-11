Este miércoles se cumplieron 2 meses desde que Noelia Valeria Estrella (37) está privada de su libertad. Fue atrapada junto a un hombre en una casa en El Challao. En el interior de una habitación estaba el cadáver de la dueña de la propiedad. Sin embargo, la mujer declaró y aseguró que no tuvo participación en el crimen en Las Heras.
La coartada de la acusada por el crimen de una bailarina de flamenco en El Challao
Noelia Estrella (37) declaró en el expediente y negó haber participado del crimen de la mujer junto a su hijo adoptivo
Juan Manuel Ramírez (35) y Noelia Estrella arriesgan una pena de prisión perpetua. La Fiscalía sostiene que ambos cometieron el crimen de la madre adoptiva del hombre, Silvia Susana Rodríguez (74), para robarle varios elementos, venderlos y poder seguir comprando drogas para consumir.
Este martes se realizó una audiencia donde la fiscal de Homicidios Claudia Ríos solicitó la prisión preventiva del dúo de sospechosos. Para eso, enumeró todas las pruebas que tiene contra la pareja que estaba en lugar del hecho cuando encontraron el cadáver de Silvia Rodríguez.
Antes de que el juez Leonardo Camacho defina si siguen presos o no se realizará otra audiencia para escuchar la postura de la querella y las defensas. En ese sentido, Noelia Estrella ya se jugó una carta importante al declarar hace un mes en expediente penal.
La coartada por el crimen en El Challao
El 18 de febrero, Noelia Estrella se sentó delante de la fiscal y brindó su versión sobre el caso. No negó que conocía a Juan Manuel Ramírez ni que estaba en el lugar del hecho cuando personal policial encontró el cadáver de la mujer. Pero aseguró que no tuvo participación en el crimen ni sabía lo que ocurría.
La sospechosa declaró que se encontró con Juan Manuel Ramírez en la madrugada del sábado, cuando lo vio circulando en un auto VW Suran. Ambos se conocían ya que habían tenido una amiga en común: la brasileña Rita De Cassia Floriani que era pareja del hombre, vivía en situación de calle y murió al ser arrastrada por el agua del zanjón de los Ciruelos días atrás del crimen.
Noelia Estrella solía ejercer la prostitución eventualmente. Es por es que, según su versión, Juan Manuel Ramírez le ofreció dinero a cambio de un servicio sexual y ambos se dirigieron a la casa en El Challao. El hombre le dijo que la dueña del lugar se había retirado por el fin de semana. Estuvieron consumiendo alcohol, cocaína y marihuana. Mantuvieron relaciones, durmieron unas horas y cuando se estaba por retirar es que llegó la Policía hasta el lugar y los detuvo.
La coartada de Noelia Estrella es que no participó del crimen ya que el adelanto de la necropsia estableció como fecha de muerte la tarde del viernes, es decir, antes de que ella llegara al lugar. Tampoco supo que el cadáver estaba tirado en la cama dentro de una habitación que estaba cerrada con llave.
Se espera que en los próximos días se cite a un testigo que habría estado presente en el momento en que Juan Manuel Ramírez buscó a Noelia Estrella en el auto. El dato no ha podido ser corroborado de otra manera ya que el vehículo tiene vidrios polarizados y en las imágenes que detectaron las cámaras de seguridad durante ese fin de semana no se alcanza a apreciar quiénes estaban a bordo.
El crimen en El Challao
El domingo 11 de enero, vecinos del barrio privado Cerro de la Capilla notaron movimientos extraños en la casa de la jubilada Susana Rodríguez. No se la veía a ella, pero si a su hijo adoptivo que estaba sacando elementos de la casa junto a una mujer, luego identificada como Noelia Valeria Estrella (37). En un auto VW Suran había cargado una bordeadora, un ventilador de pie, una bomba de agua y el celular de la víctima.
Los lugareños llamaron al 911 y la Policía llegó al lugar. Se encontraron con la pareja en una mesa llena de polvo blanco. Era bicarbonato de sodio y se cree que lo mezclaron con cocaína y agua para fumar crack. Pero lo peor es que en una habitación, tapado con una sábana, estaba el cuerpo sin vida de la dueña del lugar. El crimen fue cometido mediante asfixia.