Se pelearon en un cumpleaños y creen lo volvió a cruzar, cometió el crimen y le robó una bicicleta

rodrigo sosa crimen tunuyan

Robo y crimen en Tunuyán

La investigación reconstruyó que el Chino Acuña y Rodrigo Sosa se habían peleado a principios de año en un cumpleaños de 18 al que habían asistido. Días después en la madrugada del 7 de febrero, el primero de ellos se encontraba con 2 amigos más andando en bicicleta por calle Sáenz Peña en dirección al norte. Al llegar al cruce con pasaje San Luis fue interceptado por el sospechoso.

"¡Eh, Chino, está todo mal con vos! ¡Dame la bici!", fue lo que le dijo Rodrigo Sosa para luego agarrarlo de un brazo y con el otro pegarle un cuchillazo a la altura del pecho. La víctima salió corriendo hasta cruzar un arroyo cercano. Allí se desvaneció y murió. El arma blanca le había impactado en el corazón.

mauro acuña crimen tunuyan 2 El Chino Acuña fue víctima de un crimen para robarle la bicicleta.

Según la investigación, Rodrigo Sosa tomó la bicicleta del joven y huyó del lugar. Sin embargo, a las pocas horas fue detenido porque los perros de la Policía siguieron un rastro hasta encontrar el vehículo sin las ruedas. También los amigos del Chiño Acuña lo identificaron como el autor del asesinato.

En la investigación por el crimen en Tunuyán también se incorporaron imágenes de cámaras de seguridad que ayudaron a reconstruir el ataque, así como un examen toxicológico que reveló que Rodrigo Sosa había consumido alcohol, cocaína y marihuana al momento del homicidio.