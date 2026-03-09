"¡Eh, Chino, está todo mal con vos!". Esas serían las últimas palabras que escuchó Mauro Gastón Acuña (21) antes de recibir una certera puñalada en el corazón que terminó con su vida. Por el crimen ocurrido hace poco más de un mes en Tunuyán hay un sospechoso de 32 años detenido en una complicada situación: arriesga una pena de prisión perpetua y este lunes ordenaron que siga alojado en la cárcel.
Se pelearon en un cumpleaños y creen lo volvió a cruzar, cometió el crimen y le robó una bicicleta
Un juez dictó la prisión preventiva del hombre de 32 años imputado por el crimen de Chino Acuña (21), quien fue apuñalado hace un mes en Tunuyán
El juez Marco Martinelli, por pedido del fiscal regional Jorge Quiroga, dictó la prisión preventiva de Rodrigo Gabriel Sosa (32). El hombre está detenido e imputado por homicidio criminis causa y robo agravado. Es decir, según la acusación mató al Chino Acuña para garantizar la impunidad del asalto. Si fuera condenado con esa calificación recibiría la máxima pena que establece el Código Penal.
Son varias las pruebas que complican a Rodrigo Sosa en el expediente, a tal punto que en la audiencia de este lunes la defensa no presentó ninguna oposición al pedido de prisión preventiva que realizó la Fiscalía.
Robo y crimen en Tunuyán
La investigación reconstruyó que el Chino Acuña y Rodrigo Sosa se habían peleado a principios de año en un cumpleaños de 18 al que habían asistido. Días después en la madrugada del 7 de febrero, el primero de ellos se encontraba con 2 amigos más andando en bicicleta por calle Sáenz Peña en dirección al norte. Al llegar al cruce con pasaje San Luis fue interceptado por el sospechoso.
"¡Eh, Chino, está todo mal con vos! ¡Dame la bici!", fue lo que le dijo Rodrigo Sosa para luego agarrarlo de un brazo y con el otro pegarle un cuchillazo a la altura del pecho. La víctima salió corriendo hasta cruzar un arroyo cercano. Allí se desvaneció y murió. El arma blanca le había impactado en el corazón.
Según la investigación, Rodrigo Sosa tomó la bicicleta del joven y huyó del lugar. Sin embargo, a las pocas horas fue detenido porque los perros de la Policía siguieron un rastro hasta encontrar el vehículo sin las ruedas. También los amigos del Chiño Acuña lo identificaron como el autor del asesinato.
En la investigación por el crimen en Tunuyán también se incorporaron imágenes de cámaras de seguridad que ayudaron a reconstruir el ataque, así como un examen toxicológico que reveló que Rodrigo Sosa había consumido alcohol, cocaína y marihuana al momento del homicidio.