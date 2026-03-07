La intelectual adinerada que se convirtió en una criminal profesional

dominique scharff criminal 3 La criminal solía abordar a sus víctimas gracias a su apariencia.

La criminal camuflada

A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, Dominique Scharf se especializó en estafas y robos. Uno de sus métodos más notorios fue el llamado “Golpe del Amor”, donde seducía a hombres casados o adinerados, los fotografiaba en situaciones comprometedoras y luego los chantajeaba.

También aplicaba estafas en hoteles y restaurantes de lujo —hospedándose sin pagar o insertando objetos extraños en platos para evadir cuentas—, vendía joyas falsas y falsificaba cheques.

dominique scharff criminal Se transformó en una de las mujeres criminales que más años ha estado presa en Brasil.

Su habilidad para crear múltiples identidades y moverse en círculos altos la hizo famosa en la policía de Brasil como una estafadora profesional. En los años 90 ya acumulaba una ficha con múltiples condenas.

La violencia entró en su historial cuando, en 2003, durante un robo a un vendedor de joyas, fue acusada de tentativa de homicidio doblemente calificado. Este hecho agravó su situación penal. A pesar de su perfil “intelectual”, su carrera incluyó episodios audaces: fugas espectaculares de prisiones -como escalar un muro de 6 metros- y hasta incidentes menores como arrojar colillas en tazones de comida en la cárcel.

Con más de 20 procesos unificados, su pena total alcanzó los 57 años, aunque el sistema brasileño limitaba la prisión efectiva a 30 años en ese momento. La criminal pasó gran parte de su vida adulta tras las rejas. En septiembre de 2025, a los 65 años, fue liberada tras 32 años de prisión efectiva.