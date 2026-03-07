El Carrusel de la Vendimia llena de tradición y folclore las calles de la Ciudad de Mendoza

Vendimia 2025 Carrusel San Martín.jpg Con boinas regalaron frutos de su tierra las reinas de la corte de San Martín en el Carrusel de la Vendimia del año pasado. Foto: Gentileza Noelia Brizuela

Como cada año, la Virgen de la Carrodilla presidirá el desfile, custodiada por la Federación Gaucha de Mendoza. Su presencia simboliza la devoción del pueblo mendocino a la "patrona de los viñedos" y su vínculo con la tierra y el trabajo de la vid.

Las candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026 están transitando su tramo final hacia la elección de esta noche durante el Acto Central en el teatro griego Frank Romero Day.

Cuánto durará este año el Carrusel de la Vendimia

Se espera que en el Carrusel participen también centros tradicionalistas, colectividades, agrupaciones de caporales, murgas, instituciones culturales y diversas delegaciones que aportan identidad y color al desfile de carros alegóricos, reafirmando el espíritu comunitario y popular que caracteriza a la Vendimia.

Desfilarán a su vez carros con reinas y reyes de la Vendimia de Adultos Mayores, la reina de la Flor de la Tradición, payamédicos, representantes de la Vendimia de los Cerros -que debutó en el Carrusel del año pasado-, comunidades peruanas y bolivianas, además del Bus Turístico y otras agrupaciones culturales y tradicionalistas de la provincia.

El Carrusel de la Vendimia 2026 partirá a las 9 desde los Portones del Parque General San Martín y avanzará hacia el este por Emilio Civit hasta llegar a la plaza Independencia. Desde allí el desfile doblará hacia el norte por calle Chile hasta Las Heras, continuará por San Martín en dirección al sur y finalizará en la intersección con calle Colón, donde se realizará la desconcentración.

Carrusel 2026, mapa del recorrido Desde el año pasado, el recorrido del Carrusel de la Vendimia es más corto. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Se estima que el desfile tendrá una duración aproximada de cuatro horas, tal como ocurrió el año pasado cuando se implementó este recorrido más corto, pensado para hacer más dinámica la celebración callejera.

Anteriormente, los carros desconcentraban en las vías de Belgrano y Colón, lo que extendía el trayecto varias cuadras más. Con la modificación del circuito se busca optimizar la circulación del desfile sin perder su esencia festiva.

Inicio del Carrusel.jpg Los Portones del Parque General San Martín son el punto de partida para el Carrusel de la Vendimia.

Además de un tiempo a esta parte el Gobierno provincial viene coordinando con sindicatos de docentes y salud, colectivos feministas y agrupaciones de defensa del agua para que las manifestaciones de protesta o reclamo no entorpezcan el desarrollo del Carrusel.

Cortes de tránsito por el Carrusel

Debido al desarrollo del evento, desde las primeras horas de la mañana se realizarán cortes de tránsito en las calles involucradas en el recorrido y en sus arterias transversales. Estas restricciones se mantendrán hasta pasado el mediodía, una vez finalizado el Carrusel.

Por este motivo, se recomienda a quienes deban circular por el centro de la Ciudad de Mendoza utilizar vías alternativas o evitar trasladarse en vehículo durante el evento. Asimismo, el transporte público verá modificados sus recorridos habituales dentro del radio céntrico.

Uno de los momentos más esperados del Carrusel es el paso de los carros departamentales que representan la identidad cultural, productiva y turística de cada región vitivinícola de la provincia.

Frutos mendocinos Carrusel.jpg Melones y sandías son las frutas infaltables que arrojan las reinas, sobre todo de Lavalle, durante el Carrusel de la Vendimia.

El orden de los carros departamentales para esta edición es el mismo que se aplicó la noche de este viernes en Vía Blanca: Guaymallén, San Rafael, Luján de Cuyo, Tupungato, Godoy Cruz, San Martín, General Alvear, La Paz, Junín, Tunuyán, Ciudad de Mendoza, San Carlos, Malargüe, Lavalle, Las Heras, Maipú, Rivadavia y Santa Rosa.

Cada carro vendimial está ornamentado para representar las tradiciones, el paisaje y las actividades productivas de su departamento, mostrando al público la diversidad cultural y geográfica de Mendoza. Algunos de ellos hasta llevan música folclórica en vivo.

Una vez finalizado el Carrusel se elegirá al mejor carro vendimial: el primer premio es de $3.750.000 y el segundo, $2.250.000.

El Carrusel forma parte de la identidad mendocina

En cada edición, desde hace más de 86 años, se destacan en el desfile -que en sus inicios se llamó Corso de Fantasía- agrupaciones gauchas montadas a caballo, mulas o carros de carga, evocando el trabajo rural y la vida en el campo mendocino.

A diferencia del desfile nocturno de la Vía Blanca de las Reinas, el Carrusel se caracteriza por su fuerte impronta tradicionalista y popular. La presencia de gauchos, caballos, carretas y agrupaciones folclóricas remite a las raíces rurales de la provincia.

En sus orígenes incluso participaban reinas de barrios y pueblos de Mendoza, quienes representaban al campo y a las comunidades rurales que forman parte de la historia productiva de la provincia. Hoy son las verdaderas embajadoras del vino mendocino en el mundo.

Carrusel de las Reinas - desfile de carros vendimiales - Vendimia Una multitud copa cada año las calles céntricas de la Ciudad de Mendoza para vivir el Carrusel de la Vendimia. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El Carrusel tiene su origen en la segunda edición de la Fiesta de la Vendimia que está cumpliendo 90 años de historia. En 1937 se incorporaron los primeros carros simbólicos. En aquellos años, el desfile se realizaba dentro del Parque General San Martín, en la zona donde está la Calesita. Y convocaba a cientos de miles de personas.

Recién en 1939 el Carrusel salió a las calles de la Ciudad de Mendoza, permitiendo que esas miles de personas pudieran disfrutar el paseo vendimial en el espacio público céntrico.

Cuando la Vendimia es tradición en movimiento

Se estima que más de 200.000 personas se congregan cada año para presenciar el paso de los carruajes, las agrupaciones gauchas y las colectividades que celebran la diversidad cultural de Mendoza. Y sobre todo, celebran el vino.

El Carrusel de la Vendimia refleja la evolución histórica y folclórica de Mendoza y proyecta su identidad hacia el presente, mostrando tanto sus tradiciones como su desarrollo industrial y vitivinícola.

Agrupaciones en el carrusel.jfif Colectividades de otros países le ponen color y alegría al desfile de carros vendimiales.

Cada departamento desfila exhibiendo el fruto de su territorio: viñedos, bodegas, acequias, canales y la infraestructura que sostiene a una de las industrias más emblemáticas de la provincia. Y la gente va preparada para recibir obsequios de las reinas: desde frutos de la tierra hasta llaveros, imanes, botellas de vino o sacacorchos.

Así, entre caballos, motores, música, tecnología y color, el Carrusel mantiene viva una de las tradiciones más celebradas por los mendocinos, donde la consigna principal sigue siendo la misma desde sus comienzos: participar y celebrar juntos la Vendimia.