La agenda de Villarruel este sábado, del Desayuno Coviar a mediatarde con productores en Valle de Uco

Victoria Villarruel.JPG La vicepresidenta Victoria Villarruel ya está en Mendoza y será una de las figuras de la política nacional en el Desayuno de Coviar 2026.

Para llegar a la sede de la entidad, Villarruel deberá recorrer más de 100 kilómetros. Es la distancia que separa Espacio Arizu, sede del tradicional Agasajo Vendimial que organiza Bodegas de Argentina en Godoy Cruz, hasta la cámara agropecuaria, un viaje de casi 1 hora y media en auto.

Villarruel, desde el Desayuno Coviar al Agasajo

Sujeta a varias confirmaciones en principio, la visita de Villarruel a Vendimia es la segunda desde que el gobierno de Javier Milei asumió. De dudarse acerca de su viaje a Mendoza, finalmente quedó en firme su participación en el Desayuno de Coviar, del que ya había participado en 2024, a poco de asumir la gestión.

Pero cuando varios descartaban que Villarruel llegase a estar en esta Vendimia 2026, y otros se aliviaban al conocer esa versión por su situación en el seno del Gobierno nacional, todo cambió.

villarruel cornejo en mendoza.jpg Victoria Villarruel ya estuvo en una Vendimia en el 2024.

La vicepresidente a cargo del gobierno en ausencia de Milei llegó al mediodía del viernes. Y su agenda sabatina, en principio circunscripta entre el Desayuno de Coviar y el almuerzo de Bodegas de Argentina casi al final del día terminó alargándose.

Durante la tarde de este viernes quedaría confirmado que su sábado vendimial se extenderá varias horas más. Y la hará viajar un buen rato hasta su tercer destino, fuera del Gran Mendoza y en plena zona productiva.