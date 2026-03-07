Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación en ejercicio de la presidencia, tendrá una agenda político-económica cargada de compromisos este sábado de Vendimia 2026. Es que además de iniciar la jornada en el Desayuno de Coviar, acompañará a los bodegueros al mediodía y cerrará la jornada con productores del Valle de Uco.
La agenda de Villarruel este sábado, del Desayuno Coviar a mediatarde con productores en Valle de Uco
Luego del Agasajo Vendimial del mediodía con bodegueros, viajará a San Carlos. Allí, la presidente en ejercicio se reunirá con dirigentes de la Sociedad Rural
Por primera vez en su historia, la Sociedad Rural de la región se aseguró la presencia de un (en este caso, una) presidente de la Nación en su sede de Eugenio Bustos, en San Carlos. La visita, prevista para las 17 de este sábado, se confirmó durante la tarde del viernes, ya con Villarruel llegada a Mendoza.
"Vamos a aprovechar la visita de la vicepresidente para plantearle y visibilizar la situación crítica del sector primario mendocino", resumió el titular de la SR, Mario Leiva.
Para llegar a la sede de la entidad, Villarruel deberá recorrer más de 100 kilómetros. Es la distancia que separa Espacio Arizu, sede del tradicional Agasajo Vendimial que organiza Bodegas de Argentina en Godoy Cruz, hasta la cámara agropecuaria, un viaje de casi 1 hora y media en auto.
Villarruel, desde el Desayuno Coviar al Agasajo
Sujeta a varias confirmaciones en principio, la visita de Villarruel a Vendimia es la segunda desde que el gobierno de Javier Milei asumió. De dudarse acerca de su viaje a Mendoza, finalmente quedó en firme su participación en el Desayuno de Coviar, del que ya había participado en 2024, a poco de asumir la gestión.
Pero cuando varios descartaban que Villarruel llegase a estar en esta Vendimia 2026, y otros se aliviaban al conocer esa versión por su situación en el seno del Gobierno nacional, todo cambió.
La vicepresidente a cargo del gobierno en ausencia de Milei llegó al mediodía del viernes. Y su agenda sabatina, en principio circunscripta entre el Desayuno de Coviar y el almuerzo de Bodegas de Argentina casi al final del día terminó alargándose.
Durante la tarde de este viernes quedaría confirmado que su sábado vendimial se extenderá varias horas más. Y la hará viajar un buen rato hasta su tercer destino, fuera del Gran Mendoza y en plena zona productiva.