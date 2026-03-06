Barcos arrojan aluminio tratado un lago gigante de Estados Unidos con un objetivo vital

El plan es impulsado por el Washington State Department of Ecology y se aplica en distintas zonas del lago Sammamish mediante barcos equipados para distribuir el material de forma precisa. La estrategia busca reducir gradualmente la turbidez del agua, mejorar el oxígeno disponible y recuperar las condiciones para peces, plantas y actividades recreativas.

Barco (2)

La importancia de este proyecto

Además de mejorar la claridad del agua, el proyecto en el lago Sammamish incluye un seguimiento científico de varios años para medir cómo responde el ecosistema. Equipos técnicos toman muestras periódicas de agua, sedimentos y oxígeno para evaluar si disminuyen las floraciones de algas y si se recuperan especies sensibles.

El plan también considera que gran parte del fósforo llega desde escorrentías urbanas y arroyos de la cuenca, por lo que el tratamiento con alumbre funciona como una medida de contención mientras se aplican políticas para reducir esos aportes. Las autoridades del Washington State Department of Ecology estiman que los efectos podrían mantenerse durante más de una década si las cargas externas continúan bajando.