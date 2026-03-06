Vendimia 2026: así quedaron las noches de repetición tras la suspensión del Acto Central

Es preciso aclarar que el domingo podrán ingresar al teatro griego quienes tengan entradas del día sábado. En tanto, quienes tengan entradas para el domingo le servirán solamente para la noche de miércoles (solamente repetición del Acto Central sin show musical).

Luciano Pereyra.jpg Luciano Pereyra se presentará el domingo como show de cierre del Acto Central de la Vendimia.

El resto de las repeticiones programadas en el Frank Romero Day quedaron igual para los días lunes 8 y martes 9 de marzo y se agregó la repetición del Acto Central para el miércoles a las 22.