Inicio Sociedad Vendimia 2026
Para agendar

Vendimia 2026: así quedaron las noches de repetición tras la suspensión del Acto Central

El gobierno provincial anunció la reprogramación del acto central para el domingo 8 de marzo, noche en la que se elegirá a la nueva soberana vendimial y Luciano Pereyra hará su show

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Luciano Pereyra se presentará la noche del domingo 8 de marzo.

Luciano Pereyra se presentará la noche del domingo 8 de marzo.

Es oficial, el Gobierno de Mendoza postergó por pronóstico de lluvias el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia para el domingo a las 22. Esa noche en el teatro griego Frank Romero Day tendrá lugar el espectáculo "90 cosechas de una misma cepa", la coronación de la nueva reina nacional de la Vendimia y, como cierre, el show de Luciano Pereyra.

Es preciso aclarar que el domingo podrán ingresar al teatro griego quienes tengan entradas del día sábado. En tanto, quienes tengan entradas para el domingo le servirán solamente para la noche de miércoles (solamente repetición del Acto Central sin show musical).

Luciano Pereyra.jpg
Luciano Pereyra se presentar&aacute; el domingo como show de cierre del Acto Central de la Vendimia.

Luciano Pereyra se presentará el domingo como show de cierre del Acto Central de la Vendimia.

El resto de las repeticiones programadas en el Frank Romero Day quedaron igual para los días lunes 8 y martes 9 de marzo y se agregó la repetición del Acto Central para el miércoles a las 22.

Vendimia 2026: así quedaron las noches de repetición tras la reprogramación del acto central

Domingo 8 de marzo

  • Acto central a partir de las 22.
  • Elección y coronación de la nueva reina y virreina nacional de la Vendimia.
  • Cierre con show de Luciano Pereyra.

Lunes 9 de marzo

El lunes 9 de marzo a las 21 será la noche cuartetera (sin repetición del acto central). La fiesta estará dedicada al cuarteto y tendrá a los siguientes artistas:

  • LBC y Euge Quevedo.
  • La Repandilla.
  • Desakt2.
  • Magui Olave.
  • El Chaqueño Palavecino con su tradicional folclore.
La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo 1
La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, una de las atracciones en la noche cuartetera del lunes 9 de marzo.

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, una de las atracciones en la noche cuartetera del lunes 9 de marzo.

Martes 10 de marzo

A partir de las 21 la programación se desarrollará según lo previsto (sin repetición del acto central), con las actuaciones de:

  • Magui Cullen.
  • Campedrinos.
  • Ángela Leiva.
  • Cierre con show de Abel Pintos.
Abel Pintos vendimia ciudad de mendoza (7).jpeg
Abel Pintos cerrar&aacute; la noche del martes en el Frank Romero Day.

Abel Pintos cerrará la noche del martes en el Frank Romero Day.

Miércoles 10 de marzo

Solamente repetición del acto central de la Fiesta Naacional de la Vendimia: "90 cosechas de una misma cepa" (sin show musical).

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar