Es oficial, el Gobierno de Mendoza postergó por pronóstico de lluvias el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia para el domingo a las 22. Esa noche en el teatro griego Frank Romero Day tendrá lugar el espectáculo "90 cosechas de una misma cepa", la coronación de la nueva reina nacional de la Vendimia y, como cierre, el show de Luciano Pereyra.
Vendimia 2026: así quedaron las noches de repetición tras la suspensión del Acto Central
El gobierno provincial anunció la reprogramación del acto central para el domingo 8 de marzo, noche en la que se elegirá a la nueva soberana vendimial y Luciano Pereyra hará su show
Es preciso aclarar que el domingo podrán ingresar al teatro griego quienes tengan entradas del día sábado. En tanto, quienes tengan entradas para el domingo le servirán solamente para la noche de miércoles (solamente repetición del Acto Central sin show musical).
El resto de las repeticiones programadas en el Frank Romero Day quedaron igual para los días lunes 8 y martes 9 de marzo y se agregó la repetición del Acto Central para el miércoles a las 22.
Vendimia 2026: así quedaron las noches de repetición tras la reprogramación del acto central
Domingo 8 de marzo
- Acto central a partir de las 22.
- Elección y coronación de la nueva reina y virreina nacional de la Vendimia.
- Cierre con show de Luciano Pereyra.
Lunes 9 de marzo
El lunes 9 de marzo a las 21 será la noche cuartetera (sin repetición del acto central). La fiesta estará dedicada al cuarteto y tendrá a los siguientes artistas:
- LBC y Euge Quevedo.
- La Repandilla.
- Desakt2.
- Magui Olave.
- El Chaqueño Palavecino con su tradicional folclore.
Martes 10 de marzo
A partir de las 21 la programación se desarrollará según lo previsto (sin repetición del acto central), con las actuaciones de:
- Magui Cullen.
- Campedrinos.
- Ángela Leiva.
- Cierre con show de Abel Pintos.
Miércoles 10 de marzo
Solamente repetición del acto central de la Fiesta Naacional de la Vendimia: "90 cosechas de una misma cepa" (sin show musical).