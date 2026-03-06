La Fiesta de la Vendimia 2026 fue postergada para el domingo por lluvias y tormentas

La reprogramación de la 90a. edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 para el domingo fue anunciada este viernes en el auditorio Ángel Bustelo durante una conferencia de prensa, durante la presentación de las 18 candidatas al cetro vendimial y en la previa del comienzo de la tradicional Vía Blanca de las Reinas por las calles céntricas.

Se recomendó al público que acuda el domingo tener en cuenta las condiciones del tiempo ya que las tormentas del sábado podrían afectar los lugares de acceso y circulación.

Convivencia real de candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026 - ingreso al hotel - Diego Gareca Las 18 candidatas de la Vendimia 2026 con el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, al comienzo de la convivencia real. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza decidió reprogramar los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 tras el asesoramiento de Defensa Civil y debido a los informes meteorológicos que pronostican lluvias y tormentas para este sábado desde la tarde y con mayor fiereza durante la noche, para cuando estaban previstos originalmente el Acto Central y la coronación de la sucesora de Alejandrina Funes, electa en 2025.