El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar y el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, anunciaron que el Acto Central y la coronación de la Reina Nacional de Vendimia 2026 no se harán este sábado por pronóstico de lluvias y tormentas sino el domingo en el Teatro Griego Frank Romero Day desde las 22 y que al cierre cantará Luciano Pereyra..
La Fiesta de la Vendimia 2026 fue postergada para el domingo por lluvias y tormentas
El pronóstico de lluvias para el sábado a la noche fue clave para que el Gobierno reprogramara el Acto Central de la Vendimia 2026 y la coronación de la Reina de la Vendimia 2025 para el domingo. La repetición se hará el miércoles 11 de marzo
La repetición del espectáculo ha sido fijada para el miércoles 11 de marzo, explicó Gareca.
"Fue para preservar la seguridad y la integridad de los espectadores y de los trabajadores de la Fiesta de la Vendimia 2026", explicó Daniel Burrieza, de Defensa Civil.
La reprogramación de la 90a. edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 para el domingo fue anunciada este viernes en el auditorio Ángel Bustelo durante una conferencia de prensa, durante la presentación de las 18 candidatas al cetro vendimial y en la previa del comienzo de la tradicional Vía Blanca de las Reinas por las calles céntricas.
Se recomendó al público que acuda el domingo tener en cuenta las condiciones del tiempo ya que las tormentas del sábado podrían afectar los lugares de acceso y circulación.
El Gobierno de Mendoza decidió reprogramar los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 tras el asesoramiento de Defensa Civil y debido a los informes meteorológicos que pronostican lluvias y tormentas para este sábado desde la tarde y con mayor fiereza durante la noche, para cuando estaban previstos originalmente el Acto Central y la coronación de la sucesora de Alejandrina Funes, electa en 2025.