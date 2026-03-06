Inicio Sociedad El Siete
El Siete presenta una cobertura histórica para los 90 años de la Vendimia

El Siete prepara una cobertura especial de la Vendimia 2026 en Mendoza con transmisiones en vivo de la Vía Blanca, Carrusel, Acto Central y Vendimia Solidaria

Jimena Díaz
Vendimia Solidadaria contará con la conducción de Mariana Fabbiani y Marley, acompañando el tradicional almuerzo solidario que reúne a referentes provinciales y nacionales para apoyar diferentes causas sociales.

El Siete prepara una cobertura especial para celebrar los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, con transmisiones en vivo, móviles en la ciudad y un equipo de conductores que acompañará cada uno de los momentos más importantes de la celebración mendocina.

Durante todo el fin de semana vendimial, El Siete llevará a la pantalla una producción imponente, reflejando la tradición, la cultura y la emoción que hacen de Vendimia uno de los eventos culturales más importantes del país.

Calendario de Vendimia 2026

Viernes 6 de marzo – Vía Blanca de las Reinas

A partir de las 21:45 horas, la ciudad se ilumina con la tradicional Vía Blanca de las Reinas, uno de los eventos más esperados por mendocinos y turistas.

Las calles del centro se llenarán de luces, música, carrozas y emoción, marcando el inicio de un fin de semana vendimial.

La transmisión de El Siete contará con la conducción de Gisela Campos y Alejandro Ortega, quienes acompañarán el recorrido mostrando cada detalle del desfile y el fervor del público.

Sábado 7 – Industria, tradición y fiesta popular

La jornada vendimial comienza a las 8:00 horas, con la transmisión del Desayuno de COVIAR, el encuentro que reúne a los principales protagonistas de la industria vitivinícola argentina.

La cobertura estará a cargo de Carina Scandura y Carlos Hernández, quienes compartirán en vivo el clima del evento, sus protagonistas y los principales anuncios del sector.

La cobertura estará a cargo de Carina Scandura y Carlos Hernández, quienes compartirán en vivo el clima del evento, sus protagonistas y los principales anuncios del sector.

El Carrusel

Desde las 10:00 horas, llega el tradicional Carrusel de las Reinas, donde la música, la danza y la cultura mendocina recorren el corazón de la ciudad.

La transmisión contará con la conducción de Ornella Ferrara junto a Marley, como invitado y conductor especial. Acompañando en vivo el desfile de las reinas departamentales y el colorido de las agrupaciones tradicionales.

Especial candidatas

A las 18:00 horas, El Siete presenta un especial dedicado a las candidatas al cetro nacional, conducido por Daniela Gutiérrez y Rodolfo Gravina, la reconocida dupla del programa Sentí Vendimia y su equipo.

Un encuentro íntimo para conocer sus historias, sueños y preparación en las horas previas a la elección.

Gran Previa

Desde las 19:00 horas, comienza la Gran Previa de Vendimia, con el detrás de escena y los minutos que anticipan una noche histórica.

La conducción estará a cargo de Daniela Gutiérrez y Rodolfo Gravina junto a Marley, acompañando cada instante previo al espectáculo mayor.

Acto Central – Vendimia 2026

A las 22:00 horas, el Teatro Griego Frank Romero Day se viste de gala para celebrar Vendimia 2026: “90 cosechas de una misma cepa”.

El espectáculo reunirá arte, música, danza e identidad mendocina en una noche única que El Siete transmitirá en vivo para toda la provincia, por televisión y el canal de youtube EL SIETE TV.

Domingo 8 – Vendimia Solidaria

La emoción continúa el domingo a partir de las 12:30 horas, con la transmisión de Vendimia Solidaria, que celebra 22 años de compromiso y solidaridad, en vivo desde Estancia San Isidro.

El evento contará con la conducción de Mariana Fabbiani y Marley, acompañando el tradicional almuerzo solidario que reúne a referentes provinciales y nacionales para apoyar diferentes causas sociales.

Vendimia Solidaria contará con la conducción de Mariana Fabbiani y Marley, acompañando el tradicional almuerzo solidario que reúne a referentes provinciales y nacionales para apoyar diferentes causas sociales.

Con una cobertura integral, grandes figuras y una producción especial, El Siete invita a vivir cada instante de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Porque la esencia de Mendoza… se vive en El Siete.

