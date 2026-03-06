El Siete presenta una cobertura histórica para los 90 años de la Vendimia

Las calles del centro se llenarán de luces, música, carrozas y emoción, marcando el inicio de un fin de semana vendimial.

La transmisión de El Siete contará con la conducción de Gisela Campos y Alejandro Ortega, quienes acompañarán el recorrido mostrando cada detalle del desfile y el fervor del público.

Sábado 7 – Industria, tradición y fiesta popular

La jornada vendimial comienza a las 8:00 horas, con la transmisión del Desayuno de COVIAR, el encuentro que reúne a los principales protagonistas de la industria vitivinícola argentina.

La cobertura estará a cargo de Carina Scandura y Carlos Hernández, quienes compartirán en vivo el clima del evento, sus protagonistas y los principales anuncios del sector.

El Carrusel

Desde las 10:00 horas, llega el tradicional Carrusel de las Reinas, donde la música, la danza y la cultura mendocina recorren el corazón de la ciudad.

La transmisión contará con la conducción de Ornella Ferrara junto a Marley, como invitado y conductor especial. Acompañando en vivo el desfile de las reinas departamentales y el colorido de las agrupaciones tradicionales.

Especial candidatas

A las 18:00 horas, El Siete presenta un especial dedicado a las candidatas al cetro nacional, conducido por Daniela Gutiérrez y Rodolfo Gravina, la reconocida dupla del programa Sentí Vendimia y su equipo.

Un encuentro íntimo para conocer sus historias, sueños y preparación en las horas previas a la elección.

Gran Previa

Desde las 19:00 horas, comienza la Gran Previa de Vendimia, con el detrás de escena y los minutos que anticipan una noche histórica.

La conducción estará a cargo de Daniela Gutiérrez y Rodolfo Gravina junto a Marley, acompañando cada instante previo al espectáculo mayor.

Acto Central – Vendimia 2026

A las 22:00 horas, el Teatro Griego Frank Romero Day se viste de gala para celebrar Vendimia 2026: “90 cosechas de una misma cepa”.

El espectáculo reunirá arte, música, danza e identidad mendocina en una noche única que El Siete transmitirá en vivo para toda la provincia, por televisión y el canal de youtube EL SIETE TV.

Domingo 8 – Vendimia Solidaria

La emoción continúa el domingo a partir de las 12:30 horas, con la transmisión de Vendimia Solidaria, que celebra 22 años de compromiso y solidaridad, en vivo desde Estancia San Isidro.

El evento contará con la conducción de Mariana Fabbiani y Marley, acompañando el tradicional almuerzo solidario que reúne a referentes provinciales y nacionales para apoyar diferentes causas sociales.

Con una cobertura integral, grandes figuras y una producción especial, El Siete invita a vivir cada instante de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Porque la esencia de Mendoza… se vive en El Siete.