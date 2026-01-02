El Siete es la quinta señal más vista en el streaming del país en la categoría TV entretenimiento

El análisis de Data Trip a más de 150 canales a lo largo de todo el año permite identificar qué actores lograron sostener audiencia de forma constante y cuáles alcanzaron los mayores picos de espectadores simultáneos dentro de cada categoría.

Las figuras que renuevan las tardes de El Siete - Rodi Gravina, Ale Ortega, Gisela Campos, Ornella Ferrara y Dani Gutiérrez - televisión Rodi Gravina, Ale Ortega, Gisela Campos, Ornella Ferrara y Daniela Gutiérrez, las figuras que le pusieron color a las tardes de El Siete. Foto: Gentileza El Siete

El informe se estructura en dos niveles de análisis: el Top 10 general anual, que reúne a los canales con mayor promedio de espectadores en vivo. Además, un Top 5 por categoría, para observar el comportamiento dentro de cada tipo de medio: Streaming, TV Noticias, TV Entretenimiento, Radios, Deportes y Prensa.

A modo de resumen, en streaming, Luzu lleva la delantera con promedio de 53.185 visualizaciones y un pico de 321.306. En TV Noticias, lidera TN con 41.925 y un máximo de 349.973 con un comportamiento similar al del rating del cable.

En tanto, en Entretenimiento, al igual que en TV abierta, Telefe está en la cima 57.119 y un pico de 316.673. En radio Urbana Play es la más elegida con 7.254 y 42.103 de pico. En Deportes se posiciona primero AZZ con 5.972 y 57.748. Finalmente, en prensa, Infobae lleva la delantera con 1.819 y 31.047.

Top 10 general anual: los canales más vistos en vivo

El ranking general de 2025 reúne a señales de televisión, medios nativos de streaming, canales de noticias y radios que lograron destacarse por sus niveles de audiencia en vivo.

En el primer puesto se ubica Telefe, con el mayor promedio anual de espectadores, seguido muy de cerca por Luzu TV, que también alcanza uno de los picos más altos del año. El tercer lugar corresponde a Todo Noticias, consolidando a la categoría informativa dentro de los primeros puestos del ranking general.

Captura de pantalla 2026-01-02 a la(s) 8.18.31p. m.

Completan el Top 10 OLGA, Bondi Live, C5N, La Nación, A24com, Crónica TV y Urbana Play, mostrando un escenario en el que conviven canales tradicionales y proyectos digitales nativos dentro de una misma competencia por la atención en vivo.

Resultados por categoría

Además del ranking general, el análisis anual permite observar el desempeño de los canales dentro de cada categoría, destacando en todos los casos el canal con el mayor promedio y aquel que alcanzó el pico máximo de espectadores en vivo.

Categoría TV Entretenimiento

El liderazgo en entretenimiento televisivo corresponde a Telefe, que se posiciona como el canal con el mayor promedio anual y uno de los picos más altos de todo el ecosistema analizado.

Captura de pantalla 2026-01-02 a la(s) 8.26.10p. m.

Detrás se ubican América TV, El Doce, El Trece y El Siete TV de Mendoza, con promedios considerablemente menores. El pico máximo anual dentro de la categoría también pertenece a Telefe. En este caso, no se replican las posiciones que en el rating general y aparecen en las primeras posiciones canales del interior del país.

Categoría Streaming

Dentro de la categoría Streaming, Luzu TV se posiciona como el canal con mayor promedio anual, acompañado por OLGA, que ocupa el segundo lugar del ranking. Más atrás aparecen Bondi Live, Blender y Carnaval Stream, completando un Top 5 que muestra distintos niveles de estabilidad y picos relevantes durante el año.

Captura de pantalla 2026-01-02 a la(s) 8.21.52p. m.

En esta categoría, los máximos registrados adquieren especial relevancia, con algunos canales alcanzando picos que multiplican ampliamente su audiencia promedio anual.

Categoría TV Noticias

La categoría TV Noticias se replican las posiciones del rating de cable que mide Kantar Ibope Media, está liderada por Todo Noticias, que encabeza tanto en promedio como en pico máximo anual. Le siguen C5N, La Nación, A24com y Crónica TV, conformando un grupo de señales que mantuvieron audiencias significativas a lo largo del año.

Captura de pantalla 2026-01-02 a la(s) 8.23.41p. m.

Los datos muestran que, además de la estabilidad en los promedios, el vivo informativo continúa generando picos muy marcados en determinados momentos del calendario anual.

Categoría Radios

En el segmento radial, Urbana Play encabeza el ranking anual por promedio de espectadores en vivo. Le siguen Radio Con Vos, El Destape, La 100 y Rock and Pop, con valores muy cercanos entre sí.

Captura de pantalla 2026-01-02 a la(s) 8.27.46p. m.

Al observar los máximos, Urbana Play vuelve a destacarse como el canal que alcanzó el pico más alto de la categoría, un dato especialmente relevante dentro de un segmento caracterizado por audiencias más estables.

Categoría Deportes

La categoría deportes está liderada por AZZ, que presenta el mayor promedio anual. Completan el Top 5 Hipódromo San Isidro, ESPN Fans, Fútbol Digital y Deportes al Taco.

Captura de pantalla 2026-01-02 a la(s) 8.29.15p. m.

En términos de picos máximos, AZZ y Fútbol Digital registran los valores más altos de la categoría, mostrando una fuerte concentración de audiencia en determinados momentos del año.

Categoría Prensa

En prensa digital, Infobae se posiciona como el canal con mayor promedio anual de espectadores en vivo. Le siguen La Voz, Aire de Santa Fe, Clarín y Perfil.

Captura de pantalla 2026-01-02 a la(s) 8.30.47p. m.

El pico máximo más alto dentro de la categoría también corresponde a Infobae, marcando una diferencia clara respecto del resto de los medios analizados.