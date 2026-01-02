Arqueólogos que trabajan en el oeste de Ucrania han protagonizado uno de los hallazgos más notables de las últimas décadas en la región. Durante unas excavaciones de rescate en el sitio histórico de Apostolshchyna, ubicado en la ciudad principesca de Volodymyr, se ha encontrado un conjunto sin precedentes de objetos medievales. Este descubrimiento incluye 573 brazaletes de vidrio intactos de la antigua Rus, una cifra que supera cualquier registro previo, además de diversos artículos de lujo que componen lo que ahora se denomina el "Tesoro del Comerciante de Volodymyr".
Descubrimiento de un tesoro paraliza a Ucrania: lo componen artefactos invaluables
Este asombroso descubrimiento en Volyn saca a la luz cientos de brazaletes de vidrio y objetos sagrados ocultos durante la invasión de 1241
El hallazgo tuvo lugar en el Objeto Arqueológico Nº 187 y destaca no solo por la cantidad de piezas, sino por su excepcional estado de conservación. Junto a los brazaletes, el tesoro alberga una serie de elementos asociados a la élite religiosa y mercantil de la época. Entre los ítems recuperados figuran una cruz encolpion masiva, propia de clérigos de alto rango, cruces colgantes de bronce y mármol, hebillas con acabados de pseudo-granulación, anillos de plata para las sienes y sellos con símbolos solares.
Un descubrimiento intacto
Lo que distingue a este hallazgo de otros similares es la integridad de las piezas de vidrio. En la cultura urbana pre-mongola de la Rus de Kiev, estos brazaletes eran ornamentos femeninos comunes, pero raramente sobreviven el paso de los siglos en una pieza; por lo general, los arqueólogos solo encuentran fragmentos rotos. Sin embargo, en esta ocasión, el descubrimiento permite analizar cientos de ejemplos completos que abarcan 109 tipos distintos, variando en formas torcidas, lisas o trapezoidales.
La paleta de colores de estas joyas es asombrosa, incluyendo tonos verdes profundos, azules, violetas, amarillos y matices dorados brillantes. Los especialistas en conservación anticipan que la colección se expandirá aún más tras la reconstrucción de los fragmentos adicionales encontrados en el sitio. Este nivel de preservación ofrece una oportunidad única para estudiar las redes de intercambio y la producción de vidrio medieval con una precisión que antes resultaba imposible mediante hallazgos aislados.
La huella de un comerciante ante la catástrofe
El contexto en el que fueron hallados estos objetos sugiere una historia dramática ligada a un momento de crisis extrema. Los investigadores plantean la hipótesis de que el conjunto pertenecía a un comerciante o artesano que intentaba salvaguardar su inventario. La evidencia apunta a que los bienes fueron ocultados apresuradamente y nunca recuperados, coincidiendo cronológicamente con la invasión mongola liderada por Batu Khan a finales del invierno de 1241, evento que resultó en el saqueo violento de Volodymyr.
Este "momento congelado en el tiempo" permite reconstruir las realidades sociales y económicas de uno de los centros principescos clave de Volyn justo antes de su devastación. Tras el análisis científico, las piezas serán trasladadas al Museo Histórico Omelyan Dvernytsky de Volodymyr para formar parte de una nueva exhibición, asegurando que este legado perdure para las futuras generaciones y ayude a comprender cómo vivían y comerciaban los habitantes de la región antes de que la historia los alcanzara.