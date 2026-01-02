Descubrimiento de un tesoro paraliza a Ucrania: lo componen artefactos invaluables

La paleta de colores de estas joyas es asombrosa, incluyendo tonos verdes profundos, azules, violetas, amarillos y matices dorados brillantes. Los especialistas en conservación anticipan que la colección se expandirá aún más tras la reconstrucción de los fragmentos adicionales encontrados en el sitio. Este nivel de preservación ofrece una oportunidad única para estudiar las redes de intercambio y la producción de vidrio medieval con una precisión que antes resultaba imposible mediante hallazgos aislados.

La huella de un comerciante ante la catástrofe

tesoro ucrania El descubrimiento sorprendió a los arqueólogos por su buen estado.

El contexto en el que fueron hallados estos objetos sugiere una historia dramática ligada a un momento de crisis extrema. Los investigadores plantean la hipótesis de que el conjunto pertenecía a un comerciante o artesano que intentaba salvaguardar su inventario. La evidencia apunta a que los bienes fueron ocultados apresuradamente y nunca recuperados, coincidiendo cronológicamente con la invasión mongola liderada por Batu Khan a finales del invierno de 1241, evento que resultó en el saqueo violento de Volodymyr.

Este "momento congelado en el tiempo" permite reconstruir las realidades sociales y económicas de uno de los centros principescos clave de Volyn justo antes de su devastación. Tras el análisis científico, las piezas serán trasladadas al Museo Histórico Omelyan Dvernytsky de Volodymyr para formar parte de una nueva exhibición, asegurando que este legado perdure para las futuras generaciones y ayude a comprender cómo vivían y comerciaban los habitantes de la región antes de que la historia los alcanzara.