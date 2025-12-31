Un asombroso descubrimiento en el océano Ártico reescribe las reglas de la vida marina

Sobre los montículos Freya, los investigadores observaron densos "bosques" de gusanos tubulares del género Sclerolinum. Estos animales mantienen una relación simbiótica vital con bacterias que consumen metano y sulfuros dentro de sus tejidos. Alrededor de estas estructuras tubulares, prosperan comunidades de caracoles, camarones y anfípodos, creando un ecosistema dinámico que depende enteramente de las emanaciones de gas del subsuelo.

Conexiones vitales en el fondo marino

metano fondo del mar El descubrimiento indica que la vida se genera hasta en lugares completamente aislados.

El análisis de la fauna encontrada sugiere que los hábitats de las profundidades están mucho más interconectados de lo que se pensaba. Al comparar las especies del descubrimiento con las del campo de respiraderos hidrotermales Jøtul, situado a cientos de kilómetros de distancia, se hallaron familias de gusanos y caracoles idénticas. Esto indica que la profundidad es un predictor de similitud biológica más fuerte que la distancia geográfica, lo cual tiene implicaciones directas para la gestión ambiental.

La identificación de estos ecosistemas frágiles llega en un momento crítico, dado el creciente interés en la minería de fondos marinos en la plataforma continental noruega. Entender que estos hábitats actúan como redes vinculadas y no como depósitos estáticos es esencial para evaluar los riesgos de la actividad industrial. La perturbación de estos sistemas, que atrapan vastas cantidades de carbono y sostienen una biodiversidad única, podría tener consecuencias duraderas para la salud ecológica de la región polar.