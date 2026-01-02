El kirchnerismo eligió nuevo nombre para su frente electoral y ya prepara la lista de candidatos

Félix González, uno de los que votó en contra de PSJ El senador Félix González, uno de los referentes del sector del kirchnerismo que lidera Anabel Fernández Sagasti. Atrás, Adriana Cano, apoderada del PJ. Foto: gentileza Legislatura de Mendoza

Las quejas del peronismo mendocino

Esta segunda elección de nombre hizo saltar al PJ, que en dos de los municipios utiliza el vocablo “Fuerza” para denominar a sus frentes.

Fue entonces cuando llegó la segunda impugnación, que sí debió resolver la Junta Electoral. El PJ señaló que su alianza electoral inscribió el vocablo “fuerza” con anterioridad en Luján y Rivadavia, dos de los municipios que van a elecciones en febrero, lo que podía llevar al electorado a confundirse.

En la Junta, si bien los jueces de la Corte Dalmiro Garay y Teresa Day fallaron a favor del kirchnerismo; Mario Adaro, José Valerio y Julio Gómez impusieron su opinión por mayoría, dándole la razón al PJ de Emir Félix.

Mario Adaro.jpg El juez Mario Adaro, uno de los que falló a favor del PJ en la disputa contra el kirchnerismo. Foto: archivo

“Es de público conocimiento la vinculación del Partido Justicialista con la agrupación Fuerza Patria que compitió en las recientes elecciones en múltiples provincias”, dijeron Adaro y Gómez.

“El sintagma Fuerza Patria, denominación que se pretende utilizar en las presentes elecciones, puede provocar la confusión tanto material como ideológica”, se sumó Valerio.

Frente Patria, el nombre elegido por el kirchnerismo para las elecciones municipales

Tras la decisión de la Junta Electoral, este viernes se conoció el nuevo nombre elegido para la alianza k: Frente Patria.

A primera hora, el cambio aún no había sido inscripto en la Junta Electoral, pero se efectuaría durante la mañana para dar cumplimiento a los plazos previstos.

La fecha límite no es caprichosa: el calendario electoral debe seguir su curso y este sábado se cumple el plazo para la oficialización de candidatos a concejal de todos los frentes que participarán en las elecciones de febrero.