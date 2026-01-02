¿La tercera es la vencida? Eso espera el kirchnerismo mendocino, que volvió a cambiar el nombre de su frente electoral para los comicios del 22 de febrero después de los pataleos del oficialismo y el Partido Justicialista (PJ) por las denominaciones anteriores.
El kirchnerismo eligió nuevo nombre para su frente electoral y ya prepara la lista de candidatos
Tras la impugnación del PJ, el kirchnerismo eliminó el vocablo “fuerza” de la alianza con la que participará en las elecciones de concejales
En las próximas elecciones municipales, en las que se elegirán concejales en 6 departamentos (Santa Rosa, San Rafael, La Paz, Maipú, Rivadavia y Luján de Cuyo), la columna del kirchnerismo aparecerá como Frente Patria.
La primera impugnación contra la flamante alianza entre Unidad Popular y el Partido Federal fue por la utilización de Manso Frente. Sin embargo, a las pocas horas devino en abstracto porque el sector de Anabel Fernández Sagasti cambió rápidamente la denominación. Al parecer, la propia senadora no estaba convencida de ese nombre, así que procedió inmediatamente a modificarlo por Fuerza Patria.
Las quejas del peronismo mendocino
Esta segunda elección de nombre hizo saltar al PJ, que en dos de los municipios utiliza el vocablo “Fuerza” para denominar a sus frentes.
Fue entonces cuando llegó la segunda impugnación, que sí debió resolver la Junta Electoral. El PJ señaló que su alianza electoral inscribió el vocablo “fuerza” con anterioridad en Luján y Rivadavia, dos de los municipios que van a elecciones en febrero, lo que podía llevar al electorado a confundirse.
En la Junta, si bien los jueces de la Corte Dalmiro Garay y Teresa Day fallaron a favor del kirchnerismo; Mario Adaro, José Valerio y Julio Gómez impusieron su opinión por mayoría, dándole la razón al PJ de Emir Félix.
“Es de público conocimiento la vinculación del Partido Justicialista con la agrupación Fuerza Patria que compitió en las recientes elecciones en múltiples provincias”, dijeron Adaro y Gómez.
“El sintagma Fuerza Patria, denominación que se pretende utilizar en las presentes elecciones, puede provocar la confusión tanto material como ideológica”, se sumó Valerio.
Frente Patria, el nombre elegido por el kirchnerismo para las elecciones municipales
Tras la decisión de la Junta Electoral, este viernes se conoció el nuevo nombre elegido para la alianza k: Frente Patria.
A primera hora, el cambio aún no había sido inscripto en la Junta Electoral, pero se efectuaría durante la mañana para dar cumplimiento a los plazos previstos.
La fecha límite no es caprichosa: el calendario electoral debe seguir su curso y este sábado se cumple el plazo para la oficialización de candidatos a concejal de todos los frentes que participarán en las elecciones de febrero.