La Junta Electoral obligó al kirchnerismo a elegir un nuevo nombre para su frente electoral

Anabel Fernández Sagasti Emir Félix interna peronista

La decisión de la Junta Electoral

La impugnación versa a sobre el uso del nombre Fuerza Patria, elegido por el kirchnerismo para presentarse en las elecciones municipales del 22 de febrero, previstas en 6 departamentos: Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo, Rivadavia y Maipú.

Los argumentos de los miembros de la Junta Electoral se conocerán cuando se publique la resolución.

Como consecuencia de la medida, el sector de Fernández Sagasti deberá elegir una nueva denominación para su frente electoral.

Se trata del segundo cambio desde la inscripción, que sucedió el viernes pasado por la mañana. El primer nombre elegido por el kirchnerismo fue Manso Frente, pero fue impugnado por el oficialismo, que utiliza el vocablo local "manso" para identificar su exitosa campaña de turismo.

Ante ese primer cuestionamiento, la coalición cambió su denominación por Fuerza Patria, el mismo elegido por el frente justicialista a nivel nacional para las elecciones de octubre.

Ese nombre fue el ahora impugnado por el PJ de Mendoza, que lidera Emir Félix y se encuentra en conflicto interno con el sector más kirchnerista del peronismo.