Luis Barrionuevo continuará al frente de Gastronómicos y alcanzará 43 años como secretario general

El titular de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, fue a la sede del PJ pero no pudo hablar con José Luis Gioja. Luis Barrionuevo no tuvo competidores en la elección del gremio de Gastronómicos.

Las elecciones habían sido convocadas originalmente para septiembre pasado, pero quedaron suspendidas por una medida cautelar dictada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a partir de una presentación realizada por sectores opositores vinculados a Dante Camaño, ex secretario general de la seccional Capital Federal y ex cuñado de Barrionuevo.

A fines de diciembre, la misma Sala dejó sin efecto las impugnaciones y habilitó la realización de los comicios. Si bien días atrás un juzgado de Córdoba volvió a ordenar la suspensión del proceso electoral, el gremio avanzó con la votación amparado en la resolución de la Cámara.

Barrionuevo asumirá formalmente este en la sede central del sindicato, ubicada en Avenida de Mayo 930, e iniciará así un nuevo período que lo llevará a cumplir 43 años consecutivos al frente de la organización sindical.

Gastronómicos de Mendoza Emiliano Tejada Montivero (al centro y abajo) estará al frente de la seccional Mendoza del gremio de Gastronómicos.

En Mendoza asume el joven Emiliano Tejada Montivero

En la provincia de Mendoza asumirá como nuevo secretario general de la seccional local Emiliano Tejada Montivero, de 29 años, quien se convertirá en uno de los dirigentes sindicales más jóvenes del país en conducir una seccional de la UTHGRA.

“Tenemos la responsabilidad de representar a los trabajadores de hoy y, al mismo tiempo, generar oportunidades para los que vienen. El sindicalismo necesita aggiornarse, escuchar y estar presente, defendiendo derechos, pero también construyendo futuro”, expresó Tejada Montivero en un comunicado.