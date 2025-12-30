El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, asumirá este martes un nuevo mandato al frente del gremio hasta 2029, luego de imponerse con lista única en las elecciones internas.
Luis Barrionuevo continuará al frente de Gastronómicos y alcanzará 43 años como secretario general
Mientras Luis Barrionuevo seguirá al frente del sindicato nacional, Emiliano Tejada Montivero, de 29 años, conducirá la seccional mendocina de Gastronómicos
Barrionuevo, de 83 años, conduce la UTHGRA desde 1985 y resultó reelecto sin oposición en una jornada en la que, según informó la junta electoral, participaron alrededor de 120.000 trabajadores, sobre un padrón estimado de 350.000 afiliados, distribuidos en 49 seccionales y 9 delegaciones en todo el país.
El dirigente encabezó la Lista Celeste, que no tuvo competidores luego de que la junta electoral rechazara una lista opositora por no reunir los avales exigidos por el estatuto, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.
Las elecciones habían sido convocadas originalmente para septiembre pasado, pero quedaron suspendidas por una medida cautelar dictada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a partir de una presentación realizada por sectores opositores vinculados a Dante Camaño, ex secretario general de la seccional Capital Federal y ex cuñado de Barrionuevo.
A fines de diciembre, la misma Sala dejó sin efecto las impugnaciones y habilitó la realización de los comicios. Si bien días atrás un juzgado de Córdoba volvió a ordenar la suspensión del proceso electoral, el gremio avanzó con la votación amparado en la resolución de la Cámara.
Barrionuevo asumirá formalmente este en la sede central del sindicato, ubicada en Avenida de Mayo 930, e iniciará así un nuevo período que lo llevará a cumplir 43 años consecutivos al frente de la organización sindical.
En Mendoza asume el joven Emiliano Tejada Montivero
En la provincia de Mendoza asumirá como nuevo secretario general de la seccional local Emiliano Tejada Montivero, de 29 años, quien se convertirá en uno de los dirigentes sindicales más jóvenes del país en conducir una seccional de la UTHGRA.
“Tenemos la responsabilidad de representar a los trabajadores de hoy y, al mismo tiempo, generar oportunidades para los que vienen. El sindicalismo necesita aggiornarse, escuchar y estar presente, defendiendo derechos, pero también construyendo futuro”, expresó Tejada Montivero en un comunicado.