El presidente Javier Milei resolvió excluir a la vicepresidenta Victoria Villarruel de la suba salarial a los funcionarios, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas. “Son los únicos dos electos por la gente. El resto, son equipos técnicos convocados para mejorar el gobierno”, argumentó una importante fuente.
Javier Milei excluyó a Victoria Villarruel del aumento salarial a los funcionarios del gobierno
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló que el presidente lo había instruido para congelar "indefinidamente” su salario
Lo cierto es que el mandatario firmará en las próximas horas el decreto que instrumentará una suba en los sueldos que alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios, directores y coordinadores.
Sin embargo, tomó la definición de excluir también a la vicepresidenta de la determinación en el marco de la tensión abierta entre la titular del Senado y la Casa Rosada.
La aclaración de Manuel Adorni sobre el aumento salarial
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló en la conferencia de prensa de esta mañana que el libertario lo había instruido para congelar “indefinidamente” su salario, aunque evitó precisar que también el de la compañera de fórmula de Milei.
En las últimas semanas, Villarruel también se vio afectada por la previsión 0 incorporada en el Presupuesto 2026 proyectados para Bienes de Uso.
Si bien en Balcarce 50 aseguraron que Adorni corregiría partidas para asignarle fondos a la Cámara Alta, desde el Senado descartaron que se trate de “un error” como alegaban en la administración libertaria.
A principios de enero, Villarruel se había quejado de sus haberes al sostener que tenía “el sueldo congelado hace un año”, y planteó que no contaba con la autorización de “ganar un sueldo digno a su función”.
Se trata de un reclamo de varios integrantes del Gabinete que han perdido capacidad adquisitiva ante el avance de la inflación ya que los sueldos están congelados desde hace 2 años y la migración de funcionarios que saltan al sector privado por la falta de competitividad salarial.
Actualmente, Javier Milei percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros del Gabinete $3.584.006. Los secretarios cobran $3.282.709 mientras que los subsecretarios $2.981.510. Los senadores nacionales perciben en bruto $9,5 millones y los diputados $7.000.000, lo que en mano ronda los $4 millones.
Fuente: Noticias Argentinas