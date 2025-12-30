Javier Milei excluyó a Victoria Villarruel del aumento salarial a los funcionarios del gobierno

manuel adorni El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró ante la prensa que el presidente lo instruyó para congelar "indefinidamente” su salario.

La aclaración de Manuel Adorni sobre el aumento salarial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló en la conferencia de prensa de esta mañana que el libertario lo había instruido para congelar “indefinidamente” su salario, aunque evitó precisar que también el de la compañera de fórmula de Milei.

En las últimas semanas, Villarruel también se vio afectada por la previsión 0 incorporada en el Presupuesto 2026 proyectados para Bienes de Uso.

Si bien en Balcarce 50 aseguraron que Adorni corregiría partidas para asignarle fondos a la Cámara Alta, desde el Senado descartaron que se trate de “un error” como alegaban en la administración libertaria.

A principios de enero, Villarruel se había quejado de sus haberes al sostener que tenía “el sueldo congelado hace un año”, y planteó que no contaba con la autorización de “ganar un sueldo digno a su función”.

Se trata de un reclamo de varios integrantes del Gabinete que han perdido capacidad adquisitiva ante el avance de la inflación ya que los sueldos están congelados desde hace 2 años y la migración de funcionarios que saltan al sector privado por la falta de competitividad salarial.

Actualmente, Javier Milei percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros del Gabinete $3.584.006. Los secretarios cobran $3.282.709 mientras que los subsecretarios $2.981.510. Los senadores nacionales perciben en bruto $9,5 millones y los diputados $7.000.000, lo que en mano ronda los $4 millones.

Fuente: Noticias Argentinas