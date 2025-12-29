Milei defendió la soberanía sobre Malvinas y elogió a Donald Trump

“Maduro es alguien que ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente con el comunismo”, afirmó el jefe de Estado, y agregó: “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y, fundamentalmente, si la versión cubana terminara”.

javier milei Javier Milei brindó una entrevista a un diario británico.

Javier Milei y los ejes de la geopolítica

Por otra parte, Javier Milei expuso su mirada sobre la actual configuración del escenario internacional y sostuvo que “el debate de hoy no se centra en la globalización, sino en la geopolítica”.

“Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites. Y hay otro que es Estados Unidos, tratando de asegurar que su área de influencia, su bloque de satélites, sea todo el continente americano”, explicó.

Finalmente, Javier Milei calificó a su gestión como “el mejor gobierno de la historia” y ratificó el rumbo económico de su administración. “Estoy cada vez más convencido de que somos el mejor gobierno de la historia”, afirmó, al tiempo que destacó el fin del déficit fiscal, una reducción del 30% del gasto público y la disminución de la cantidad de ministerios.

Fuentes: The Telegraph y Agencia Noticias Argentinas.