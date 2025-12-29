El presidente Javier Milei calificó como “innegociable” la cuestión de las Islas Malvinas y aseguró que “nunca” renunciará al reclamo de soberanía argentina, al brindar una entrevista a un diario británico.
Milei defendió la soberanía sobre Malvinas y elogió a Donald Trump
Javier Milei sostuvo que no resignará el reclamo de soberanía, destacó su alineamiento con Estados Unidos y defendió el rumbo de su gobierno
“Todo lo que pueda hacerse para mejorar el comercio lo haré, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos”, sostuvo el mandatario en declaraciones a The Telegraph, aunque remarcó que la disputa por Malvinas constituye una problemática “innegociable”.
En ese marco, Milei reiteró su alineamiento con Estados Unidos y elogió al ex presidente republicano Donald Trump, al afirmar que ambos comparten la visión de que “el enemigo es el socialismo”. También destacó su política exterior de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
“Maduro es alguien que ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente con el comunismo”, afirmó el jefe de Estado, y agregó: “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y, fundamentalmente, si la versión cubana terminara”.
Javier Milei y los ejes de la geopolítica
Por otra parte, Javier Milei expuso su mirada sobre la actual configuración del escenario internacional y sostuvo que “el debate de hoy no se centra en la globalización, sino en la geopolítica”.
“Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites. Y hay otro que es Estados Unidos, tratando de asegurar que su área de influencia, su bloque de satélites, sea todo el continente americano”, explicó.
Finalmente, Javier Milei calificó a su gestión como “el mejor gobierno de la historia” y ratificó el rumbo económico de su administración. “Estoy cada vez más convencido de que somos el mejor gobierno de la historia”, afirmó, al tiempo que destacó el fin del déficit fiscal, una reducción del 30% del gasto público y la disminución de la cantidad de ministerios.
Fuentes: The Telegraph y Agencia Noticias Argentinas.