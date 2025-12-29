La interna entre el PJ y el kirchnerismo quedó en manos de los jueces de la Corte

adriana cano plenario de comisiones mineria Adriana Cano, apoderada del Partido Justicialista. A su lado, Helio Perviú, representante del kirchnerismo.

Esa modificación generó la reacción del PJ que, eligió “Fuerza” para su frente en dos departamentos y viene de utilizarlo en las elecciones provinciales y nacionales pasadas.

La decisión final quedó en manos de la Junta Electoral, es decir, de los jueces de la Corte, de quienes se espera que dicten la resolución este martes 30 de diciembre.

La interna entre el PJ y el kirchnerismo llega a la Corte

La pelea por el nombre del frente es apenas la punta del iceberg de la interna peronista. Mientras esa cuestión menor se debate “a muerte” en la Junta Electoral, internamente el PJ debate la expulsión de los afiliados que se presenten como candidatos del nuevo frente k, que pretende competir en las elecciones de febrero por fuera del justicialismo.

Cuando Sagasti comenzó a reflotar la personería de Unidad Popular ya se empezaba a rumorear que, si no había acuerdo para las elecciones de octubre y el kirchnerismo decidía competir por fuera, pasaría algo así. En aquel momento, finalmente hubo una lista de unidad por lo que todo quedó en stand by.

emir felix flor destefanis matias stevanato peronismo mendocino Emir Félix, presidente del PJ mendocino.

Pero la bomba explotó ahora, de cara a los comicios municipales en 6 departamentos que desdoblaron -Maipú, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia y Luján-, cuando el kirchnerismo y el sector de Félix y los intendentes rompieron relaciones.

La defensa del kirchnerismo del nombre Fuerza Patria: "No juegan ni dejan jugar"

Cecilia Juri, apoderada de la alianza electoral Fuerza Patria, respondió ante la impugnación del PJ. La defensa argumentó que el Partido Justicialista no posee derechos exclusivos sobre términos genéricos y políticos como "Fuerza" o "Patria".

Y sostiene que no existe riesgo de confusión electoral. Que fue el PJ el que entendió para las elecciones de octubre, cuando Fuerza Patria era el nombre elegido por el peronismo a nivel nacional, que ese nombre no cumplía con los objetivos planteados localmente y que, por tanto, era más adecuada la denominación Fuerza Justicialista Mendoza.

Incluso, esgrime el kirchnerismo, en estas elecciones municipales de 6 departamentos que tienen sus elecciones desdobladas, el PJ solo inscribió nombres con la palabra "Fuerza" en dos de ellos. “Evidentemente no resulta ser tan importante”, dijeron y fueron al hueso: “Se ve el actuar caprichoso de la conducción de dicho partido. No juegan y tampoco dejan jugar”.

anabel fernandez sagasti

Por todo ello Juri, como apoderada de Unidad Popular, pidió a la Junta Electoral que valide oficialmente el nombre de la coalición basándose en principios de pluralismo democrático y libertad de asociación.

Según pudo saber Diario UNO, la decisión de la Corte respecto del nombre del frente Fuerza Patria por parte del kirchnerismo se conocerá antes de fin de año.