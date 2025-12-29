Los "bochornos" de la Liga Mendocina de Fútbol por los que el Gobierno evalúa la intervención

Al parecer, con ese informe en la mano, el gobernador Alfredo Cornejo ya podría avanzar con esa intervención a través de un decreto, ya que tiene esa potestad y la decisión no tiene que pasar por la Legislatura.

La ley vigente establece que la intervención no puede extenderse más allá de 6 meses "con fines exclusivamente de regularización de la situación de la institución" y excepcionalmente podría extenderse tres meses más.

Las irregularidades de la Liga Mendocina de Fútbol

Entre las varias irregularidades que detectó el Gobierno figuran:

La no aprobación del balance 2024 y los estados contables que vencieron hace casi un año

La asamblea que está cuestionada por ineficaz por parte de socios de la Liga ante la Dirección de Personas Jurídicas

Hubo renovación de algunas autoridades: del prosecretario, vicepresidente primero, vicepresidente segundo y secretario que en realidad ni siquiera están asentadas y registradas en la dirección de personas jurídicas.

A eso sumaron las denuncias por irregularidades de certificados truchos que llegaron a la Justicia a principios de diciembre.

El 1 de este mes los abogados Facundo de Oro y Claudio Morán, padres de jugadores de las divisiones inferiores del Club Atlético Palmira, se presentaron como querellantes en la causa por supuestas irregularidades en contra de Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.

Ambos letrados acudieron al fiscal de Delitos No Especializados, Juan Manuel Sánchez y pidieron la detención del titular de la entidad que rige el fútbol mendocino. La denuncia incluyó también al gerente de la Liga, Ricardo Paredes, y al tesorero, Ricardo Morales.

Los vínculos con la AFA: "Mendoza no es una isla"

En medio de la conferencia de prensa por la posible intervención de la Liga Mendocina de Fútbol surgió la duda de si con esa medida la AFA no podría tomar alguna represalia con los clubes que la conforman.

Mondotte aclaró que eso es una potestad de la AFA pero resaltó: "Si la amenaza es que no se debe intervenir la Liga Mendocina de Fútbol por la posibilidad de que haya alguna represalia por parte de AFA, nosotros decimos que vamos a aplicar la ley vigente para proteger a los socios de la liga, a los clubes afiliados, al patrimonio de la liga para que rápidamente la puedan conducir quienes son sus verdaderos dueños, que son sus socios".

Y retrucó: "Claramente la Liga Mendocina de Fútbol no es una isla. Y todos sabemos lo que está pasando en este momento con la Asociación del Fútbol Argentino, con sus dirigentes principales, las investigaciones con respecto a desvíos de fondos, a situaciones claramente irregulares".