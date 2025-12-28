La foto del repudio de las jugadoras de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz tras otra final suspendida

Para colmo, el Gobierno de Cornejo está analizando intervenir la Liga Mendocina: "Ante la reiteración de estos hechos y la existencia de causas por presunto fraude, malversación de fondos y certificados apócrifos, el Gobierno analiza dar intervención a la Dirección de Personas Jurídicas y evalúa una posible intervención de la entidad".

El repudio de las jugadoras de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz tras otra final suspendida

Las jugadoras de la Lepra y del Tomba primero se mostraron preocupadas por sus familiares y amigos que habían ido hasta Gutiérrez para alentarlas en la final y cuando pudieron corroborar que los incidentes producidos en el exterior no había afectado a sus seres queridos se reunieron en el medio del campo de juego.

Jugadoras final fútbol femenino Las jugadoras de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se mostraron juntas.

Ahí decidieron mandar un mensaje a la Liga Mendocina al sacarse dos fotos cargadas de simbolismo: las jugadoras se ubicaron de espaldas a los fotógrafos colocándose de manera intercalada una deportista de Independiente Rivadavia y luego una de Godoy Cruz manifestando que están unidas frente a este tipo de papelones; después giraron y esta vez si miraron al lente de las cámaras.

La bronca de las jugadoras de Godoy Cruz

Tras conocerse la noticia las jugadoras se retiraron del estadio con una actitud cabizbaja; Lucía Quiroga, defensora del Tomba, habló con Diario Uno sobre lo sucedido: "Otra vez lo mismo con la Liga Mendocina, se volvió a suspender. La primera vez fue por falta de organización y falta de seguridad. Nos dieron la oportunidad de tener 150 personas para cada equipo, pero se trata de un Independiente Rivadavia y Godoy Cruz donde claramente ambos tienen mucha hinchada".

En la previa del encuentro hubo momentos de gran incertidumbre porque no se sabía si se iba a jugar o no, es por eso que Lucia Quiroga manifestó su enojo: "Tenemos mucha bronca. La verdad, mucha impotencia porque nosotros nos preparamos todo el año para esto. Y es una vergüenza que sigan pasando estas cosas y más en el femenino".

Cuando fue consultada sobre si se presentaría a jugar una hipotética final tras las dos veces suspendidas, respondió: "Como están las condiciones no sabría decirte en este momento, yo tengo mucha bronca para responder a esa pregunta".

Juliana Brajon - Lucia Quiroga Juliana Brajon y Lucía Quiroga expresaron su desazón por no disputar la final contra Independiente Rivadavia.

Por su lado, la mediocampista del Expreso, Juliana Brajon también manifestó su dolor: "Es lo que soñamos siempre, una final contra el Lepra, con los dos públicos, y cuando creemos que va a crecer el fútbol femenino y que se puede dar siempre hay algo que le impide".

Juliana Brajon Juliana Brajon se quedó con las ganas de jugar la final contra Independiente Rivadavia.

De igual manera pudo hacer lugar en su análisis para manifestar los puntos positivos de la convocatoria: "Sin embargo, más allá de que un momento de cuarta, está muy triste todo, vino gente, y eso también es bueno, porque antes siendo honestas nadie iba a ver el fútbol femenino, ahora sí".

"Es una emoción increíble ser hincha de un club y escuchar que está la gente viene a apoyarte a defender la camiseta", explicó Juliana quien es hincha del Tomba.

Para concluir le envió un mensaje a los hinchas: "Que sigan con ganas, que ojalá nos den la posibilidad de seguir creciendo y que nos sigan bancando que nosotras vamos a seguir".