Lautaro Martínez cerró el 2025 con un gol que le dio al Inter la victoria y la punta de la Serie A

Lautaro Martínez volvió a darle la victoria al Inter, esta vez como visitante frente al Atalanta, resultado que le permite liderar las posiciones de la Serie A.
El delantero y capitán Neroazzurro aprovechó un error en la salida de su rival para marcar el único tanto del encuentro correspondiente a la fecha 16.
Lautaro Martínez acumula 5 goles en sus últimos 4 partidos de la Serie A y es el máximo goleador de la competencia con 9 tantos. Además, con 166 conquistas es el 4to. en la tabla de goleadores históricos del Inter.
Los números del Toro en 2025, el año previo al Mundial, indican 30 goles y 4 asistencias en 53 encuentros oficiales.
Inter es el puntero de la Serie A con 36 puntos en 16 fechas disputadas y seguido por Milan (35), Napoli (34) y Juventus (32 y un partido más).
Justamente Milan le ganó este domingo 3 a 0 al Hellas Verona, Napoli batió 2 a 0 a Cremonese y Bologna empató 1 a 1 con Sassuolo.