Serie A

Lautaro Martínez cerró el 2025 con un gol que le dio al Inter la victoria y la punta de la Serie A

Lautaro Martínez volvió a darle la victoria al Inter, esta vez como visitante frente al Atalanta, resultado que le permite liderar las posiciones de la Serie A.

Por UNO
Martínez no para de hacer goles.

El delantero y capitán Neroazzurro aprovechó un error en la salida de su rival para marcar el único tanto del encuentro correspondiente a la fecha 16.

Lautaro Martínez acumula 5 goles en sus últimos 4 partidos de la Serie A y es el máximo goleador de la competencia con 9 tantos. Además, con 166 conquistas es el 4to. en la tabla de goleadores históricos del Inter.

Los números del Toro en 2025, el año previo al Mundial, indican 30 goles y 4 asistencias en 53 encuentros oficiales.

Las posiciones de la Serie A

Inter es el puntero de la Serie A con 36 puntos en 16 fechas disputadas y seguido por Milan (35), Napoli (34) y Juventus (32 y un partido más).

Justamente Milan le ganó este domingo 3 a 0 al Hellas Verona, Napoli batió 2 a 0 a Cremonese y Bologna empató 1 a 1 con Sassuolo.

