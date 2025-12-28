Lautaro Martínez cerró el 2025 con un gol que le dio al Inter la victoria y la punta de la Serie A

El delantero y capitán Neroazzurro aprovechó un error en la salida de su rival para marcar el único tanto del encuentro correspondiente a la fecha 16.

lautaro 1

Lautaro Martínez acumula 5 goles en sus últimos 4 partidos de la Serie A y es el máximo goleador de la competencia con 9 tantos. Además, con 166 conquistas es el 4to. en la tabla de goleadores históricos del Inter.