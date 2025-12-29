Inicio Sociedad ciencia
Toma nota

Lo dice la ciencia: ¿qué conviene comer antes de beber alcohol para evitar la resaca?

Para prevenir la resaca de Año Nuevo y tomar con responsabilidad, existen algunos alimentos que puedes consumir antes de una bebida alcohólica

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cómo combatir la resaca de las fiestas, consumiendo ciertos alimentos, según la ciencia. 

Cómo combatir la resaca de las fiestas, consumiendo ciertos alimentos, según la ciencia. 

Evitar o disminuir la resaca de Año Nuevo es posible. La ciencia y especialistas en biología, explican cómo actúa una bebida alcohólica en el organismo y por qué algunos alimentos pueden volver estos efectos más lentos y débiles.

La resaca es una sensación molesta y fea que se genera al día siguiente de una noche de baile y bebidas. No todas las personas experimentan la resaca de la misma forma, incluso las bebidas no generan siempre el mismo tipo de efectos en el cuerpo.

A nadie le gusta levantarse el primero de enero con dolor de cabeza, ganas de vomitar y sensibilidad a los sonidos fuertes. Para sobrevivir al Año Nuevo y amanecer con el menor grado de resaca posible, puedes consumir ciertos alimentos la noche anterior. Pero, ¿por qué un alimento podría evitar los efectos del alcohol?

personas con resaca
La resaca por bebidas alcoh&oacute;licas es un estado f&iacute;sico y mental por el que nadie desea pasar.&nbsp;

La resaca por bebidas alcohólicas es un estado físico y mental por el que nadie desea pasar.

La ciencia lo explica: por qué se produce la resaca luego de tomar bebidas alcohólicas

La resaca, según la ciencia, es un estado de malestar físico y mental que se produce frente a un consumo moderado o excesivo de alcohol. Se caracteriza por un fuerte dolor de cabeza, náuseas, sensibilidad a la luis, irritabilidad y fatiga.

Este estado aparece al día siguiente y desaparece solo dependiendo de la persona, el organismo y la cantidad de bebidas consumidas. Se generan por deshidratación, ya que el alcohol aumenta la eliminación de orina.

dolor de cabeza
La falta de hidrataci&oacute;n y la mezcla de bebidas aumentan los s&iacute;ntomas.&nbsp;

La falta de hidratación y la mezcla de bebidas aumentan los síntomas.

Además, el sistema inmune reacciona al alcohol de las bebidas, generando un estado o sensación de enfermedad. El hígado también participa en este proceso, metabolizando el etanol de las bebidas en una sustancia que produce náuseas y dolor de cabeza.

Qué alimentos puedo consumir para disminuir la resaca de Año Nuevo, según la ciencia

La ciencia tiene una respuesta a ello. La bióloga e influencer española Carolina, conocida como unacordobessa en sus redes, comparte contenido sobre el organismo, su funcionamiento, metabolismo y comportamientos frecuentes.

Carolina explica qué alimentos se recomienda consumir antes de tomar bebidas alcohólicas para reducir la resaca al otro día, un consejo muy útil para aplicar en Año Nuevo.

Embed - Carolina on Instagram: " ¿Quieres disfrutar la noche y despertar como persona funcional al día siguiente? Te explico qué comer antes de salir para ayudar a tu cuerpo desde la ciencia Cuando tomas bebidas con graduación, tu organismo las procesa en varias fases. Si este proceso se satura, aparecen los clásicos síntomas del día después Pero hay un alimento que puede ayudarte a ralentizar ese proceso, dando tiempo a que tu cuerpo lo gestione mejor. Rico en grasas, delicioso y muy infravalorado… El queso curado Disfruta de la noche, cuida tu cuerpo y despierta con energía Sígueme para más ciencia explicada fácil y aplicable a tu día a día #CienciaParaTodos #TipsSaludables #Biologia #AprendeEnTikTok #VidaSaludable QuesoLovers ResacaNo DatosCuriosos DivulgacionCientifica ConsejosUtiles SaludDiaria"
View this post on Instagram

Algunos alimentos ralentizan el proceso por el cual el alcohol pasa a la sangre. El etanol del alcohol se transforma en acetaldehído y luego en acetato acumulado, la sustancia que genera la resaca. Si el proceso se vuelve más lento por la grasa de los alimentos, el acetato no se acumula y la resaca es menor.

Alimentos como el queso, los huevos, pescados o algunas frutas frescas, ricas en glucosa, mejoran el estado del día posterior al consumo de bebidas. Además, hay que consumir abundante agua para ayudar al cuerpo a rehidratarse.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar