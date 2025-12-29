Lo dice la ciencia: ¿qué conviene comer antes de beber alcohol para evitar la resaca?

personas con resaca La resaca por bebidas alcohólicas es un estado físico y mental por el que nadie desea pasar.

La ciencia lo explica: por qué se produce la resaca luego de tomar bebidas alcohólicas

La resaca, según la ciencia, es un estado de malestar físico y mental que se produce frente a un consumo moderado o excesivo de alcohol. Se caracteriza por un fuerte dolor de cabeza, náuseas, sensibilidad a la luis, irritabilidad y fatiga.

Este estado aparece al día siguiente y desaparece solo dependiendo de la persona, el organismo y la cantidad de bebidas consumidas. Se generan por deshidratación, ya que el alcohol aumenta la eliminación de orina.

dolor de cabeza La falta de hidratación y la mezcla de bebidas aumentan los síntomas.

Además, el sistema inmune reacciona al alcohol de las bebidas, generando un estado o sensación de enfermedad. El hígado también participa en este proceso, metabolizando el etanol de las bebidas en una sustancia que produce náuseas y dolor de cabeza.

Qué alimentos puedo consumir para disminuir la resaca de Año Nuevo, según la ciencia

La ciencia tiene una respuesta a ello. La bióloga e influencer española Carolina, conocida como unacordobessa en sus redes, comparte contenido sobre el organismo, su funcionamiento, metabolismo y comportamientos frecuentes.

Carolina explica qué alimentos se recomienda consumir antes de tomar bebidas alcohólicas para reducir la resaca al otro día, un consejo muy útil para aplicar en Año Nuevo.

Carolina on Instagram: " ¿Quieres disfrutar la noche y despertar como persona funcional al día siguiente? Te explico qué comer antes de salir para ayudar a tu cuerpo desde la ciencia Cuando tomas bebidas con graduación, tu organismo las procesa en varias fases. Si este proceso se satura, aparecen los clásicos síntomas del día después Pero hay un alimento que puede ayudarte a ralentizar ese proceso, dando tiempo a que tu cuerpo lo gestione mejor. Rico en grasas, delicioso y muy infravalorado… El queso curado

Algunos alimentos ralentizan el proceso por el cual el alcohol pasa a la sangre. El etanol del alcohol se transforma en acetaldehído y luego en acetato acumulado, la sustancia que genera la resaca. Si el proceso se vuelve más lento por la grasa de los alimentos, el acetato no se acumula y la resaca es menor.

Alimentos como el queso, los huevos, pescados o algunas frutas frescas, ricas en glucosa, mejoran el estado del día posterior al consumo de bebidas. Además, hay que consumir abundante agua para ayudar al cuerpo a rehidratarse.