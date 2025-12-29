Lo dice la ciencia: ¿qué conviene comer antes de beber alcohol para evitar la resaca?

La resaca es una sensación molesta y fea que se genera al día siguiente de una noche de baile y bebidas. No todas las personas experimentan la resaca de la misma forma, incluso las bebidas no generan siempre el mismo tipo de efectos en el cuerpo.
A nadie le gusta levantarse el primero de enero con dolor de cabeza, ganas de vomitar y sensibilidad a los sonidos fuertes. Para sobrevivir al Año Nuevo y amanecer con el menor grado de resaca posible, puedes consumir ciertos alimentos la noche anterior. Pero, ¿por qué un alimento podría evitar los efectos del alcohol?
La ciencia lo explica: por qué se produce la resaca luego de tomar bebidas alcohólicas
La resaca, según la ciencia, es un estado de malestar físico y mental que se produce frente a un consumo moderado o excesivo de alcohol. Se caracteriza por un fuerte dolor de cabeza, náuseas, sensibilidad a la luis, irritabilidad y fatiga.
Este estado aparece al día siguiente y desaparece solo dependiendo de la persona, el organismo y la cantidad de bebidas consumidas. Se generan por deshidratación, ya que el alcohol aumenta la eliminación de orina.
Además, el sistema inmune reacciona al alcohol de las bebidas, generando un estado o sensación de enfermedad. El hígado también participa en este proceso, metabolizando el etanol de las bebidas en una sustancia que produce náuseas y dolor de cabeza.
Qué alimentos puedo consumir para disminuir la resaca de Año Nuevo, según la ciencia
La ciencia tiene una respuesta a ello. La bióloga e influencer española Carolina, conocida como unacordobessa en sus redes, comparte contenido sobre el organismo, su funcionamiento, metabolismo y comportamientos frecuentes.
Carolina explica qué alimentos se recomienda consumir antes de tomar bebidas alcohólicas para reducir la resaca al otro día, un consejo muy útil para aplicar en Año Nuevo.
Algunos alimentos ralentizan el proceso por el cual el alcohol pasa a la sangre. El etanol del alcohol se transforma en acetaldehído y luego en acetato acumulado, la sustancia que genera la resaca. Si el proceso se vuelve más lento por la grasa de los alimentos, el acetato no se acumula y la resaca es menor.
Alimentos como el queso, los huevos, pescados o algunas frutas frescas, ricas en glucosa, mejoran el estado del día posterior al consumo de bebidas. Además, hay que consumir abundante agua para ayudar al cuerpo a rehidratarse.