Un hombre de 57 años murió atragantado mientras cenaba con su familia

En el lugar trabajó un servicio de emergencias que le practicó maniobras de primeros auxilios y reanimación. Desafortunadamente, el hombre falleció en el lugar.

Cómo realizar la maniobra de Heimlich

El atragantamiento ocurre cuando un objeto o alimento bloquea la vía aérea e impide que el aire llegue a los pulmones. La persona afectada suele llevarse las manos al cuello como señal de auxilio, mientras su rostro y cuello se enrojecen rápidamente.

En algunos casos, también se observa dificultad para hablar, toser o respirar. Reconocer estos síntomas a tiempo es el primer paso para intervenir.

maniobra Maniobra de Heimlich. Si una persona se ahoga con esta maniobra le podés salvar la vida.

El Ministerio de Salud expone una serie de pasos que pueden ayudar en una situación alarmante como estas.

La persona no puede escupir el objeto o alimento que se le atoró, se debe practicar la maniobra de Heimlich. Esta tiene diferentes formas de realizarse según el tamaño de la persona.

La técnica consiste en colocarse detrás del afectado y rodearlo por debajo de los brazos. Con un puño cerrado, ubicado justo por encima del ombligo, se ejerce presión hacia adentro y hacia arriba.

Este movimiento debe repetirse de manera enérgica hasta que el objeto salga expulsado y la persona recupere la respiración.

En caso de que la persona esté sentada, la maniobra se adapta sin mayores cambios: la persona que quiere ayudar se coloca detrás de la silla y realiza la misma presión abdominal, inclinando ligeramente el cuerpo hacia adelante.

Fuente: lavoz.com.ar