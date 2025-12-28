Cómo ahuyentar a las cucarachas de casa usando un poco de orégano: repelente casero efectivo

Colocar montoncitos de hojas de orégano directamente en zonas críticas como alacenas, detrás de la heladera o en las esquinas de la cocina puede funcionar perfectamente. Debes reemplazarlas cada pocos días para mantener su capacidad repelente.

oregano2 Al detestar su aroma, el orégano es un excelente remedio casero contra las cucarachas.

Otro de los métodos es mezclar el aceite esencial de orégano con un poco de agua (diez o quince gotas, aproximadamente) y rociarlo por zonas críticas de tu casa.

Si quieres preparar una infusión, lo que debes hacer es lo siguiente:

Hervir un puñado de hojas de orégano en un litro de agua durante 5-10 minutos. Dejar enfriar, colar la mezcla y verter el líquido en un atomizador. Rociar puertas, ventanas, zócalos y grietas.

Para potenciar el efecto de este repelente, puedes recurrir a otro remedio casero como el vinagre. Si esto no funciona, lo mejor será que uses los productos químicos o te contactes con un especialista.

Qué otras plagas repele el orégano

Además de las cucarachas, el orégano también puede ser efectivo para ahuyentar a otro tipo de plagas. Algunas de las más destacadas son las siguientes: