Las cucarachas son una de las plagas más presentes en los distintos hogares, y son muchas las personas que buscan alternativas caseras para mantenerlas completamente alejadas. Con algunos elementos, puedes cumplir con este objetivo, y uno de ellos es el orégano.
Cómo ahuyentar a las cucarachas de casa usando un poco de orégano: repelente casero efectivo
El orégano repele a las cucarachas de tu casa básicamente por su aroma, el cual suele no ser tolerado por estos repugnantes insectos. ¿Cómo utilizarlo?
Si eres una persona ingeniosa, puedes utilizar el orégano contra las cucarachas de diferentes maneras. Concretamente, puedes hacerlo colocando bolsitas secas, preparando una mezcla con agua o directamente rociando su jugo en lugares estratégicos.
Colocar montoncitos de hojas de orégano directamente en zonas críticas como alacenas, detrás de la heladera o en las esquinas de la cocina puede funcionar perfectamente. Debes reemplazarlas cada pocos días para mantener su capacidad repelente.
Otro de los métodos es mezclar el aceite esencial de orégano con un poco de agua (diez o quince gotas, aproximadamente) y rociarlo por zonas críticas de tu casa.
Si quieres preparar una infusión, lo que debes hacer es lo siguiente:
- Hervir un puñado de hojas de orégano en un litro de agua durante 5-10 minutos.
- Dejar enfriar, colar la mezcla y verter el líquido en un atomizador.
- Rociar puertas, ventanas, zócalos y grietas.
Para potenciar el efecto de este repelente, puedes recurrir a otro remedio casero como el vinagre. Si esto no funciona, lo mejor será que uses los productos químicos o te contactes con un especialista.
Qué otras plagas repele el orégano
Además de las cucarachas, el orégano también puede ser efectivo para ahuyentar a otro tipo de plagas. Algunas de las más destacadas son las siguientes:
- Mosca blanca: el aroma intenso disuade a esta plaga.
- Pulgones: funciona como barrera preventiva.
- Polilla de la col: protege a las Brassicas (repollo, brócoli, coliflor).
- Cochinillas (incluida la cochinilla algodonosa): el aceite esencial actúa contra ellas, siendo útil usar infusiones.
- Hormigas: el orégano puede ahuyentarlas.