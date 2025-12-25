Un hombre asesinó a puñaladas al hijo de su ex pareja de 13 años y se suicidó

Crimen hombre asesino El hombre que mató al hijo adolescente de su ex pareja, al verse rodeado por la policía se suicidó haciendo explotar una garrafa Foto gentileza euronews.com

El reporte policial indicaba que el agresor llegó a la casa visiblemente alterado armado con un cuchillo e intentó atacar primero a su ex pareja, aunque la mujer logró huir y refugiarse en la vivienda de un vecino.

Desde allí la madre del adolescente dio aviso a las autoridades policiales sobre lo que ocurría, preocupada ya que menor quedó dentro de la casa amenazado por el hombre, quien se atrincheró negándose a abandonar la vivienda.

En medio de un momento de intenso nerviosismo, el atacante asesinó a puñaladas al menor dentro de la vivienda y al advertir que una patrulla policial llegó al lugar, el hombre provocó la explosión de una garrafa de gas, ocasionándole heridas a la madre del menor y en un agente de la Guardia Nacional.

Minutos después, cuando los bomberos convocados al lugar lograron controlar la situación, el agresor fue hallado sin vida en uno de los ambientes de la casa. La mujer, que permanece hospitalizada, y su hijo fallecido, eran de nacionalidad británica.

Luego del trabajo realizado en la vivienda por personal de Científica y peritos especializados, la Polícia Judiciária de Leiria, que interviene en la causa, confirmó que el niño y el agresor murieron por heridas provocadas por un arma blanca.

El comunicado oficial del organismo revelaba que ambos presentaban múltiples lesiones y que, aunque se detectaron signos vitales, la muerte de ambos fue constatado por los médicos en el lugar.

Crimen hombre suicidio Un hombre asesinó a puñaladas al hijo adolescente de su ex pareja de 13 años y luego se suicidó al provocar una explosión de gas Foto gentileza CNN Portugal

Según precisó el medio local Jornal de Notícias, la familia ya había presentado antecedentes de violencia doméstica, con denuncias registradas en 2022 y 2023. Además, el hombre que esta vez atacó al adolescente había cumplido una condena de siete años de prisión por haber cometido otro homicidio.

Por orden de la Fiscalía interviniente, la investigación continúa en curso para reconstruir la secuencia del ataque y determinar las responsabilidades de los implicados en uno de los hechos más graves registrados en los últimos años en la región.

Fuente: tn.com.ar